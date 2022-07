Gulyás: A programban nagyon következetesen LMBTQP megjelöléssel utalnak a nem heteroszexuális emberekre. Jól sejtem, itt a P betű a pedofilokat jelöli?

Toroczkai: Igen, igen.

Gulyás: Tehát önök a pedofíliát olyan szexuális orientációnak minősítik, mint például a leszbikusság, a melegség, vagy a biszexualitás...

Toroczkai: Ezt azért nem lehet így kijelenteni...

Gulyás: Akkor miért használják egy betűszóban?

Toroczkai: Azért, mert számos olyan kutatás volt, és számos olyan kutatás van – függetlenül attól, hogy én személy szerint egyébként nem tartom szerencsésnek a kettő totális összegyúrását, de nem tiltakoztam ez ellen, hogy így szerepeljen a programban, ez is tény – egyszerűen azért, mert számos olyan kutatás van, ami azt mutatja, hogy a pedofilok között magasabb arányban találhatóak a homoszexuálisok mint egyébként a teljes társadalmon belül. Tehát olyanok, akik abúzust követnek [el]...

Gulyás: Milyen típusú kutatás, bocsásson meg?

Toroczkai: Hát, most nyilván fejből nem tudom megmondani, hogy kinek volt a kutatása...

Gulyás: Én az életben nem olvastam még ilyesmit, és azt gondolom, hogy ez nem egy, például mondjuk a világ, tehát a WHO által jóváhagyott kutatásnak tűnik a számomra.

Toroczkai: De egyébként az Amerikai Egyesült Államokban megjelent kutatásról beszélek...

Gulyás: Sok minden jelenik meg az Amerikai Egyesült Államokban, például onnan jön a Facebook is.

Toroczkai: De én ezt konkrétan át fogom küldeni önnek, ezt a kutatást, és számoljunk be erről...

Gulyás: Mindenképpen tegye meg...

Toroczkai: ...mert ez egy komoly kutatás...

Gulyás: Bocsánat, csak az a fontos, hogy akkor önök szerint a pedofília nem deviancia, hanem szexuális orientáció?

Toroczkai: Nem, nem, nem, ezért mondtam, hogy a kettőt azért ne gyúrjuk össze...

Gulyás: Önök gyúrták össze: „LMBTQP”!

Toroczkai: Bocsánat, de egyébként, és akkor válaszolok, egyébként a homoszexualitás is deviancia, tehát amit...

Gulyás: Azt értem...

Toroczkai: ...és a pedofília is egyébként deviancia.

Gulyás: Akkor hadd kérdezzem meg, bocsánat, ön szerint egy nem heteroszexuális ember és egy pedofil ember azonos veszélyt jelent egy gyerekre?

Toroczkai: Nyilván nem, erre utaltam, amikor azt mondtam...

Gulyás: Akkor miért nem különböztetik meg őket, tehát hogy ha devianciának is tartják a nem heteroszexualitást, megértve ezt az álláspontjukat, el nem fogadva, miért tekintik együvé tartozónak a pedofíliával?

Toroczkai: Hát nem együvé tartozó, de a kettőnek van egymáshoz köze mint deviancia, mint egyfajta szexuális deviancia, de a kettő nem ugyanaz, addig a pillanatig nem ugyanaz, ameddig mondjuk két homoszexuális ember, nyilván fölnőtt ember, saját szabad akaratából dönt úgy, hogy ők, nem tudom, egy párt alkotnak, az nyilván más, mint egy pedofil esetében, aki egy gyermekkel teszi ezt...

Gulyás: És nem lenne jó ezt a különbségtételt a programjukban is megjeleníteni?

Toroczkai: Hát külön így nem bontottuk szét, vagy tértünk ki rá, de egyébként nyílván beszélhetünk erről, mint ahogy most erről beszélünk, és akkor el tudom magyarázni.



Cameron kritikusai kapásból megjegyzik, hogy a szakpszichológus „diszkreditált”, mert „valótlanságokat” állít az „LMBT-emberekről” – de hivatkozásul mindig csak „állásfoglalások” és manipulatív utalások történnek, adatait konkrétan soha nem cáfolják meg, csak kijelentik, hogy valamiért mindaz nem igaz, mert van valahol egy másik tanulmány, ami mást mond. De ez nem cáfolat, ez félrebeszélés. Cameron nyilvános adatokból dolgozott, egyszerű lenne bizonyítani, hogy ezek hamisak, számításai metodológiailag és matematikailag helytelenek, de ehelyett állásfoglalások történnek – és persze, amint fentebb láthattuk, Cameron csak egy karakter néhány tanulmánynál: bőven van máshonnan, másoktól is adat, ami álláspontját megerősíti.

A deviánsok aberrációinak letagadása vagy csak elhallgatása, esetleg éltetése és ünneplése tovább tol mindannyiunkat kulturálisan, szociálisan ezen a vágányon egy még rosszabb degenerálódás felé. A Gulyás-féle diszgenikus, nemzetbomlasztó aberráltak katonái ennek az eltolódásnak. A bomlás folyamata – annak természeténél fogva – viszont magától nem áll meg, ameddig van még, ami bomlasztható. Aktív, többfrontos ellenállásra van szükség, s mivel a mi harcunk ez ellen a valóság és igazság harca: ebben egy front ezen valóság etiológiai, adatalapú ismertetése.



Csonthegyi Szilárd – Kuruc.info

