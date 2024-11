LMBTQP+, Videók :: 2024. november 27. 13:11 ::

Mi zavar ma egy "nemzeti-keresztény" ideológust: a fartúró gangbang vagy egy cipőfűzőevő kutya?

Az egész - hogy mondjam - ismertségünk... vagy pályádban engem egyetlen egy olyan dolog van, ami, ami, ami fölött nehezen tudtam napirendre térni: amikor voltunk a - most már - feleségemmel nálatok vacsorázni (Schmidt Mária megkönnyebbülten felnevet), akkor a kutyátok megette a cipőfűzőmet, és ez kellemetlen volt, mert anélkül kellett hazamenni, és az ember lábán klaffog a cipő.



Békés Márton ajtót nyit főnökének, Schmidt Máriának (fotó: Németh Dániel/444)

A fenti kijelentés Szájer József könyvbemutatóján hangzott el Békés Márton szájából, aki a Wikipédia szerint "magyar jobboldali publicista, történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, a Kommentár folyóirat főszerkesztője. A Savaria Skins újfasiszta csoport egykori tagja".

Nos, ha ilyen az "ex-szkinhed" fideszesek értékrendje, hogy még egy cipőfűző elfogyasztása is jobban zavarja őket, mint az, hogy veterán ideológusuk, az alaptörvényük megalkotója csoportos buziorgiákon szokott részt venni (sőt, ez utóbbit nem is érzik problémásnak egyáltalán), akkor mit várhatnánk a többiektől, akik még csak nem is voltak soha "fasiszták"?...

Az alábbi videóból vágtuk ki a fentit:

