2025. november 2. 20:09

Őrizetbe vettek egy terrorizmussal gyanúsított férfit Berlinben

Őrizetbe vettek egy férfit Berlinben, akit terrorcselekmény tervezésével gyanúsítanak - közölte vasárnap a német főváros ügyészsége.

A szombat este elfogott férfit a hatóságok súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott művelet során a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek. Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgép készítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

Vasárnap este a berlini ügyészség arról számolt be, hogy a 22 éves szíriai férfit vizsgálati őrizetbe helyezték. A férfi egyik közösségi média platformján több alkalommal osztotta meg az Iszlám Állam dzsihadista szervezet propagandáját.

"A berlini őrizetbe vétel ismételten azt mutatja, hogy a terrorizmus által jelentett veszély Németországban ugyan absztrakt, de mégis magas. A 2023 óta Németországban tartózkodó szíriai állampolgár tevékenységét, amely merénylet előkészítésére utalt, időben felismerték" - mondta Alexander Dobrindt német belügyminiszter.

A Bild című lap biztonsági forrásokra hivatkozva korábban azt közölte, hogy a 2023 óta Németországban tartózkodó, menekültstátusszal rendelkező szíriai származású férfi - akit a lap Abdalla R. néven azonosított - öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a német fővárosban.

(MTI)