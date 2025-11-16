LMBTQP+ :: 2025. november 16. 23:28 ::

Négy férfit adott össze egy németországi evangélikus lelkésznő

Miután az egyszerű homoszexuális "házasság" Németországban a megszokás folyamatának “köszönhetően” mára szinte unalmassá vált, most már néggyel is próbálkoznak – írja a Szent Korona Rádió.

Egy evangélikus lelkésznő, a 33 éves Lena Müller Instagram-profilján (homoszexuális zászlóval) „feminista lelkésznőként” mutatkozik be. A közelmúltban Berlin-Kreuzbergben, általa tartott “esküvő” azonban nem volt különösebben „feminista” – annál inkább LMBTQP propagandista lépés.

A négyes "pár" két thaiföldi, egy lett és egy spanyol férfiból áll. Ez természetesen a poligámia egy Németországban nem engedélyezett formáját jelenti, de az LMBTQP-lobbi érdekében ezen könnyen túl lehet lépni.



"Idilli" esemény (forrás: Instagram)

A lelkésznő szerint a leendő „házastársak” már az esküvői beszélgetés során is melegségükkel, nagylelkűségükkel és nyitottságukkal tűntek ki.

„Micsoda megtiszteltetés, hogy ez a négy ember ilyen bizalommal kérte Isten áldását” – írta a vadbarom.

(Szent Korona Rádió nyomán)