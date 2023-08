Háború, Videók :: 2023. augusztus 29. 22:10 ::

Beszámoló egy ukrán katonától: így néz ki Oroszország erődítményrendszere

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet vasárnapi jelentése egy valószínűleg Robotine környékén szolgálatot teljesítő ukrán katona beszámolóját közölte az orosz erők alaposan kiépített lövészárokrendszeréről.

Az ukrán katona állítása szerint Robotine környékén lövészárkok, fedezékek és földalatti alagutak összefüggő rendszere található, amelyek lehetővé teszik az orosz erők számára, hogy megkönnyítsék a személyzet, a fegyverek és a lőszerek mozgását a front különböző taktikai pozícióiból. A védelmi állások ezen összekapcsolt rétegei előtt és között tank elleni árkok és aknamezők találhatók.

E védelmi állások körül lényegében minden „kiásatlan” terület alá van aknázva, az orosz erők csak keskeny aláaknázatlan utakat jelöltek ki, hogy a területen közlekedhessenek.

Bár az ukrán katona arról nem beszélt, hogy sikerült-e áthaladniuk a legsűrűbb aknamezőkön, de megjegyezte, az ukrán erőknek folyamatosan aknamentesíteni kell a területeket.





-> Special trench “roofs” are constructed! ‼️How Russian units protect themselves from cluster munition.-> Special trench “roofs” are constructed! pic.twitter.com/LURnkF32M7 August 22, 2023

Bár az ISW korábban úgy gondolta, hogy az első védelmi vonal utáni következő védelmi vonal területe már kevésbé lesz aláaknázva, hogy az orosz erők adott esetben vissza tudjanak vonulni, a beszámoló alapján azon a területen, ahol most az ukránok előrehaladnának, nem ez a helyzet.

Az ukrán erők már lőtávolságon belül lehetnek a második védelmi vonaltól, ahol tank elleni árkok és úgynevezett „sárkányfogak” viszonylag összefüggő sorozata található.

Az ISW szerint meglehetősen bizonytalan, hogyan alakulnak majd a harcok a második védelmi vonal ellen, ugyanis nem tudnak biztosat sem az orosz védelmi állások összetételéről, sem arról, hogy mennyi katona és felszerelés áll rendelkezésre az oroszoknak. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a következő orosz védelmi vonal jelentős kihívást jelent majd az ukrán előrenyomulás előtt.

(Portfólió nyomán)