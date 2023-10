Háború :: 2023. október 9. 21:07 ::

"Skót" kormányfő: az izraeli hatóságok azt mondták, a Gázai övezetet gyakorlatilag eltörlik a Föld színéről

Humza Yousaf "skót" miniszterelnök hétfőn közölte, hogy feleségnek szülei a Gázai övezetben rekedtek a Hamász Izrael elleni támadása után, és egyelőre nincs garancia arra, hogy el tudják hagyni a térséget.



Skótok manapság... (fotó: Jane Barlow/PA)

Yousaf felesége, Nadia El-Nakla palesztin szülők gyermekeként született a skóciai Dundee városában, és a helyi egyetemen szerzett pszichoterápiai diplomát.

Humza Yousaf, aki március óta a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője és Skócia miniszterelnöke, hétfő este a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak elmondta: feleségének Dundee-ban élő szülei egy hete utaztak Gázába, hogy apósa meglátogathassa ott élő, 92 éves, beteg édesanyját.

A "skót" kormányfő szerint az izraeli katonai hatóságok felszólították feleségének szüleit a távozásra, azzal az indokkal, hogy a Gázai övezetet "gyakorlatilag eltörlik a Föld színéről". Yousaf szerint azonban a brit külügyminisztérium minden erőfeszítése ellenére sem tudja senki garantálni, hogy anyósa és apósa, Elizabeth és Maged El-Nakla bárhova biztonságban eljuthasson.

Ebben a helyzetben "nem tudjuk, hogy apósom és anyósom, akiknek a legtöbb gázaihoz hasonlóan semmi közük a Hamászhoz és a terrortámadásokhoz, túléli-e az éjszakát" - mondta a skót miniszterelnök.

Nadia El-Nakla testvére, Mohammed El-Nakla is Gázában él feleségével és három gyermekével.

Yousaf felesége, aki szintén az SNP aktivistája, az elmúlt időszakban többször is nyilvánosan hangot adott annak a véleményének, hogy a palesztinok sorsát a világpolitika és a világsajtó nagyon egyoldalúan kezeli és mutatja be. A The National című skót napilapnak nyilatkozva két éve - amikor férje az akkori skót kormány igazságügyi minisztere volt - úgy fogalmazott: a palesztinok vére "olcsón kiontható, a mi vérünket a világ nem becsüli semmire". Hozzátette: a térségi konfliktus Palesztina folyamatos megszállásában gyökerezik.

Humza Yousaf hétfői BBC-nyilatkozatában ugyanakkor hangsúlyozta: az általa vezetett skót kormány erőteljesen elítéli a Hamász igazolhatatlan terrortámadását Izrael ellen.

A skóciai miniszterelnök hozzátette: számára ugyanolyan értékű egy ártatlan izraeli élete, mint egy ártatlan palesztiné.

Humza Yousafot március 28-án választotta Skócia új miniszterelnökévé az edinburghi parlament. Ennek előzményeként Yousaf a párttagok 52,1 százalékának voksával elnyerte az SNP vezetői tisztségét.

Az előző skót kormányfő, Nicola Sturgeon február 15-én jelentette be teljesen váratlanul, hogy távozik az SNP éléről és így a skót miniszterelnöki tisztségből is. Később férjével együtt a rendőrség egy időre őrizetbe vette az SNP pénzügyei körül felmerült csalási gyanú kivizsgálásának keretében, de vádat nem emeltek ellene.

Humza Yousaf személyében először került muszlim vezető országosan meghatározó jelentőségű brit politikai párt élére, így Skóciának is ő az első muszlim miniszterelnöke.

A 38 esztendős skót kormányfő Skócia legnagyobb városában, Glasgowban született, és 2011 óta képviseli az SNP-frakció tagjaként a város egyik választókerületét az edinburghi parlamentben.

Yousaf édesapjának családja az 1960-as években Pakisztánból, édesanyjának ugyancsak pakisztáni gyökerű családja Kenyából települt át Skóciába.

(MTI nyomán)