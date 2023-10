Háború :: 2023. október 27. 22:10 ::

Rakéta csapódott be egy egyiptomi kórháznál - Izrael állítása szerint a húszik voltak

Rakéta csapódott be az Izrael határán fekvő két egyiptomi városban, Tábában és Nuvejbában, hatan megsebesültek - közölte csütörtök este a helyi média és szemtanúk. Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy tudomása van az "incidensről". /Bővített hír./



"A jelenlegi gázai összecsapások részeként egy rakéta csapódott be Tábában, hat embert könnyebben megsebesítve" - jelentette az egyiptomi hírszerzéshez közel álló al-Kahera News hírtelevízió. Később Garib Abdel-Háfez ezredes, az egyiptomi hadsereg szóvivője arról számolt be, hogy egy azonosítatlan drón csapódott be a helyi kórházzal szomszédos épületbe.

Szemtanúk az AFP francia hírügynökségnek elmondták, hogy a rakéta egy kórház melléképületét találta el a Sínai-félsziget északkeleti csücskén fekvő, Vörös-tenger parti városban, ahol van egy határátkelő Izraellel.

A helyi médiában sugárzott képeken egy megrongálódott épület és több kiégett jármű látható a közelben.

Később jelentés érkezett arról is, hogy a határtól 70 kilométerre található Nuvejba településen működő erőmű közelében csapódott be sivatagos területen egy lövedék.

A helyi hatóságok közölték, hogy vizsgálatot indítottak. Péntek este az előzetes eredményeket ismertetve az egyiptomi hadsereg közölte, hogy a Vörös-tenger felől déli irányból érkezett két drón okozta a robbanásokat Tábában és Nuvejbában.

"A légierő és a légvédelem fokozza erőfeszítéseit az egyiptomi légtér biztosítása végett az ország minden stratégiai irányában" - tette hozzá a közlemény.

A Sínai-félsziget északnyugati csücskét a palesztin Gázai övezet határolja, északi határa közös Izraellel.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy tudomása van a "biztonsági incidensről", de az az ország határain kívül történt.

Az izraeli külügyminisztérium pénteken este közölte, hogy a rakétákat és drónokat, amelyek egyiptomi területen csapódtak be, az iráni támogatást élvező jemeni húszi lázadók lőtték ki Izrael ellen. "Izrael elítéli az egyiptomi biztonsági erőknek rakétákkal és drónokkal okozott károkat, amiket a húszi terrorszervezet indított azzal a céllal, hogy ártson Izraelnek" - tudatta a tárca.

Egyiptom közvetíteni próbál a palesztinok és az izraeliek között, és az Izraelt ért palesztin támadás, október hetedike óta a Gázai övezet egyetlen, nem izraeli kézben lévő kapuja a világ felé.

