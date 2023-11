Háború :: 2023. november 7. 18:48 ::

A gázai és a donyecki kisfiú

A háború első napjaiban Izrael kétséget kizáróan azt kommunikálta, hogy a Hamász ellen visel hadat. A Gáza elleni légicsapások, majd méginkább a szárazföldi hadműveletek megkezdésével ez a narratíva megbukott. A képek és videófelvételek alapján egyértelmű, hogy mindenre lőnek, ami mozog, az egész gázai palesztin nép áll támadás alatt.

A szétlőtt lakóépületek törmelékeibe rekedt, eltűntként nyilvántartott civilekkel együtt már most 20-30 ezer közé tehető a polgári halálos áldozatok száma. Ez hasonló nagyságrend az ukrán-orosz háború 2022-es kiszélesedése utáni kétoldalú veszteségekkel. A teljesség igénye okán ehhez a számhoz még hozzá kell adni az ukránok által 2014-2022 között meggyilkolt több ezer civilt (odesszai szakszervezetek házának felgyújtása, donyecki tüzérségi belövések civil célpontokra stb.). A nyugati "civil" szervezetek (Amnesty, Medusa) szerint mintegy 3500, az LNR és a DNR adatbázisai szerint 8000 polgári személy veszítette életét ez idő alatt ukrán támadófegyverek által.

A zsidó támadás fő stratégiai célja a Gázai övezet teljes etnikai megtisztítása. Hogy ezt a lakosság elüldözésével vagy a nyugaton használatos szót említve neutralizálásával, magyarul agyonlövésével éri el, az részletkérdés. Természetesen hagytak humanitárius folyosót - ez a nyugati mainstream szalagcímei miatt fontos is -, ahol a gázaiak lemehetnek délre. Ott természetesen se lakóhely, se élelmiszer, se víz. Az egyiptomi (!) határátkelőn is csak több napi várakozással engedik át az ellátmányt biztosító kamionokat, és messze kisebb számban, mint ami a már most ott tartózkodó palesztinok ellátását biztosíthatja. Arról természetesen szó sem lehet, hogy a "baráti" Egyiptom megnyissa határait a szintén arab palesztinok előtt, ezzel életek ezreit, tízezreit megmentve. Nem látjuk a nyugati politikusok ajvékolását ezügyben. Persze ha mi zárnánk le az ukrán gúnyhatárt, akkor az vezető BBC-hír lenne!

Gondoljuk magunkat egy palesztin kisfiú helyzetébe. Apánkat kórházi ápolóként lebombázták, meghalt. Neki a legnagyobb vágya az volt, hogy fia egyetemre mehessen. Az egyetemet is lebombázták. Anyánkkal és három testvérünkkel egy élet munkáját hátrahagyva elmenekültünk délre, ahol egy sátortáborban lakunk, teljes kiszolgáltatottságban. Azóta a házunkat és az egész utcát lebombázták. A barátaink közül sokan meghaltak... mondd, ha ez történne veled magyarként, te fegyvert ragadnál?

Több ezer civil halála Donyeckben... Állítólag nem volt háború, azt az oroszok kezdték 2022-ben. Kérdezem én tisztelettel, ha Székelyföldön a románok egy bukaresti, részben magyarellenes puccs után nemzettársaink közül civilek ezreit megölik ősi földünkön, akkor háborúban áll a magyar? Ha a magyar kormány és az anyaországi magyarság ellátmánnyal, fegyverrel segítené a megszerveződött székely milíciákat, az bűn? Hogy veszi hát magának a bátorságot a Nyugat - amely a nemzet fogalmát már nem is ismeri, csak az állampolgárságét -, hogy olyan kérdésben oktasson, amelyhez nem ért?

Pár év és a palesztin kisfiú fegyvert fog, csakúgy, mint több tízezer társa... ezt tették a donyecki kisfiúk is.