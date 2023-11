Háború, Tudomány és technika :: 2023. november 15. 21:15 ::

Hasznára válhatnak-e a Leopard 1A5-ösök Ukrajnának?

A nyugati eredetű harckocsik közül az eddig bejelentett szállítások alapján a messze legnagyobb kontingens a Leopard 1A5 lesz. Ez a tank alapvetően hidegháborús tervezésű és gyártású, de attól még talán hasznosítani tudják majd az ukránok.

Előnyök

A Leopard 1A5-ösök egyik leggyakoribb ellenfelei a csatatéren a különböző T-72-verziók lesznek. A legtöbb T-72-est még a hidegháború idején gyártották, de jelentős részüket modernizálták az elmúlt években, még az ukrajnai háború előtt.

A Leopard 1A5 egyik legjelentősebb előnye a régebbi T-72-es verziókkal szemben, hogy hatásosabb az éjjellátó optikája. A Leopard 1-esek optikáját még a 90-es években modernizálták, ami révén még napjainkban is hatásosabb a Leopardok felszerelése ezen a téren, mint a T-72-eseké.

Egy másik előny a tűzgyorsaság: annak ellenére, hogy a Leopard 1-eseknek manuális töltésük van, nagyobb a tűzgyorsaságuk, mint a T-72-eseknek. Ennek az az egyik oka, hogy a Leopardok egyesített lőszert tüzelnek, míg a T-72-esek osztott lőszert.

Emellett a Leopard 1-eseknek fejlettebb a tűzvezetésük, mint a régebbi T-72-es verzióknak (T-72 , T-72A, T-72M). Ennek az az egyik következménye, hogy a Leopard 1-es tűzvezető számítógépe mozgó célpontra is tud lőni, míg a T-72-es nem. Azért van ez így, mert költséghatékonysági megfontolásokból a szovjetek a T-72-esből szándékosan kihagyták azt a funkciót, hogy a ballisztikai számítógép mozgó célpontra is tudjon irányzani.

Hátrányok

A Leopard 1-es fő hátránya a T-72-eshez képest, hogy sokkal gyengébb a páncélzata. Ennek következtében egy T-72-es szinte bármilyen távolságból ki tud lőni egy Leo 1-est, feltéve, hogy eltalálja.

Amikor a Leopard 1-et tervezték, a németek úgy gondolták, hogy a páncéltörő fegyverek olyan gyorsan fejlődnek, hogy nem érdemes a páncélzatot tovább vastagítani, hanem inkább a mobilitásra fókuszálták. Így a Leopard 1-es védelme a mobilitásán alapul.

Ezzel szemben a 60-as években, amikor a T-72-est tervezték, a típus páncélzatát úgy méretezték, hogy ellenálljon a Leopard 1-es 105 mm-es harckocsiágyújának. Így a Leo 1-es elvileg csak oldalról tudja kilőni a T-72-est, hacsak nem kap valamilyen speciális, fejlettebb lőszert.

Viszont a Leopard 1 sorozatgyártásának elindulása utáni évtizedekben ugyan a típus lövege 105 mm-es maradt, de a lőszer jelentősen fejlődött hozzá. Amikor a Sivatagi Vihar hadműveletben az iraki csapatoktól zsákmányolt T-72-esek ellen tesztelték a 105 mm-es NATO-harckocsiágyúkat, akkor azok gond nélkül kilőtték az irakiak számára rendelkezésre álló T-72-es típusokat.

Azt is megemlítjük, hogy a gyártás évtizedei során a T-72-es páncélzata is fejlődött. A legkorábbi verzióknak még öntéses acélpáncélzata van a tornyán, ami már nem véd a korszerű páncéltörő fegyverekkel szemben. Viszont a 70-es években (T-72A, T72M) bevezették a kvarcüvegbetétes toronypáncélzatot, ami vastagabb, mint a korábbi toronypáncélzat, bár már az is elavult.

A 80-as években a szovjetek a T-72-esre bevezették toronypáncélzatként a „deformálódó lemezpáncélt”. Ez innovatívabb és vastagabb, mint a korábbi T-72-es toronypáncélzatok. Az irakiak 1991-ben nem rendelkeztek ilyen páncélzatú T-72-esekkel. A deformálódó lemezpáncél jelentősen fokozta a T-72-es védelmét, elsősorban a páncéltörő rakétákkal szemben.

Egyéb előnyök

A közeljövőben valószínűleg a Leopard 1 A5 lesz a legnagyobb mennyiségben nyugati országok által Ukrajnának szállított harckocsitípus. A típus ugyan régebbi tervezésű és gyártású, mint az újabb nyugati harckocsitípusok, de van olyan szempont, ami alapján előnyösebb ez az ukránoknak, mint Leopard 2-es, a Challanger vagy más nyugati típusok.

Az egyik fő előnye a Leopard 1-esnek a többi nyugati harckocsitípushoz képest, hogy jóval könnyebb, és így használhatja a szovjet eredetű katonai hidakat. Ez a mobilitás szempontjából egy igen jelentős tényező, mivel a volt Szovjetunió területén a katonai hidakat úgy tervezték, hogy ne bírják el a 60+ tonnás nyugati nehézharckocsikat.

Emellett a Leopard 1 egyszerűbb technika, mint az újabb harckocsik, így a kezelését valószínűleg egyszerűbb elsajátítani egy gyorstalpalón, mint a legújabb nyugati technikáét.

A nyugati harckocsikra jellemző, hogy nagyobb a lövegsüllyedésük, mint a szovjet-orosz harckocsiknak. Ennek az az oka, hogy a szovjet-orosz harckocsik általában kisebbek és zsúfoltabbak, mint a nyugatiak, ami miatt a tornyukban kevesebb hely van arra, hogy a löveget süllyeszteni tudják.

A nagyobb lövegsüllyedés miatt pedig a nyugati harckocsik jobban tudnak fedett állásokat használni, amikor kisebb célfelületet nyújtanak az ellenfélnek. A nyugati harckocsikat a hidegháború idején erre a taktikára optimalizálták a nagy lövegsüllyedéssel.



A lövegsüllyedés alkalmazásának illusztrálása (forrás: qph.cf2.quoracdn.net)

Hogyan fog szerepelni?

A fentiek alapján adott egy harckocsitípus, aminek a védettségét akár elégtelennek is lehet minősíteni. Ez alapján kérdés, hogy a majd 200 Leopard 1A5-nek lesz-e bármilyen haszna a csatatéren.

Lehet, hogy igen, ugyanis van hasonló párbajra történelmi példa. 1991-ben, a Sivatagi Vihar hadműveletben részt vettek francia csapatok is, melyeknek a Leopard 1-hez nagyon hasonló képességű AMX 30 páncélosai voltak. Az összecsapásokban a gyenge páncélzat ellenére a francia tankok kerekedtek felül, veszteségek nélkül.

Mennyit kapnak az ukránok?

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az eddig felajánlásokat tevő országok és szervezetek összesen közel 200 Leopard 1A5 típusú harckocsit gyűjtöttek össze.

Viszont lehetséges, hogy ez a szám jelentősen bővülni fog. Ennek az az oka, hogy a kontinensen napjainkban a legnagyobb Leopard 1-es állománnyal a görögök rendelkeznek, nagyjából félezer darabbal. A német diplomácia pedig megpróbálja elérni, hogy a görögök az állományuk legalább egy részét küldjék Ukrajnába. Ezt nem ingyen képzelik, hanem német ellentételezéssel.

Ukrán harckocsi-taktika: éjszakai vadászat

Az ukránok, ahogyan a nyugati harckocsik képességeit és limitációit kitapasztalták az elmúlt hónapokban, arra a következtetésre jutottak, hogy a nyugati harckocsik elsősorban éjjel vannak előnyben a szovjet-orosz harckocsikkal szemben, leginkább a hőképalkotóik révén. Így hát ráálltak az éjszakai vadászatra.

Az ukránok a számukra rendelkezésre álló legmodernebb tankokat már így alkalmazzák, és szerintük az oroszok éjjel már félnek tőlük, és visszahúzódnak védettebb állásokba.

(Olvasónktól)

