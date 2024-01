Háború, Külföld :: 2024. január 15. 11:40 ::

Bild: Németország háborúra készül Oroszország ellen

A Bild birtokába jutott titkos dokumentum szerint a Bundeswehr fegyveres konfliktusra készül Oroszországgal szemben. A forgatókönyv lépésről lépésre, hónapról hónapra felvázolja egy esetleges, NATO és Oroszország közötti eszkaláció lehetőségét. A dokumentumból kiderül, hogy milyen lépéseket tenne Vlagyimir Putyin orosz elnök, és hogyan védekezne ez ellen a NATO.



Illusztráció forrása: YouTube

A Bundeswehr forgatókönyve szerint a fegyveres konfliktus már néhány héten belül elkezdődne, és több tízezer német katonát kellene bevetni. A német lap biztonsági okokból nem közölte a dokumentumban található összes adatot.

A forgatókönyv szerint az eszkaláció 2024 februárjában kezdődne el, és Oroszország ezzel párhuzamosan újabb mozgósítási hullámot indítana, 200 ezer orosz katonát soroznának be. A Kreml tavasszal újabb offenzívát indítana Ukrajna ellen, Kijevet is újra megtámadná, és fokozatosan felőrölné az ukrán hadsereget, amely egyre kevesebb nyugati támogatásban részesülne. Jelentős sikereket tudhatna magáénak Oroszország 2024 nyarára, és ezt követően egyre nyíltabban támadná a Nyugatot is.

Oroszország kibertámadások és a hibrid hadviselés különböző formáinak révén válságot idézne elő a Baltikumban. A feszültséget tovább szítaná az orosz ajkú kisebbség uszításával Lettországban, Észtországban és Litvániában.

A forgatókönyv szerint összecsapások törnének ki, amelyeket Oroszország ürügyként használna fel újabb támadásokhoz. Mozgósítana a lengyel és a litván határon. Oroszország csapatokat és közepes hatótávolságú rakétákat telepítene Kalinyingrádba, és egy közelgő NATO-támadást állítana belföldi propagandájának középpontjába.

A Kreml célja a Suwalki-szakadék meghódítása lenne. A Bundeswehr forgatókönyve szerint 2024 decemberétől mesterségesen előidézett határkonfliktusok és számos halálos áldozattal járó zavargások lennének a Suwalki-folyosó térségében.

Abban a pillanatban, amikor Joe Biden esetleges leváltása után az Egyesült Államok néhány hétre vezető nélkül maradna, Oroszország megismételné a 2014-es kelet-ukrajnai akcióit a NATO területén.

Válaszul összehívnák az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését, ahol a Kreml azzal vádolná a NATO-t, hogy támadásra készül Oroszország ellen. A gyakorlat forgatókönyve szerint 2025 januárjában a NATO rendkívüli ülésére kerülne sor, amelyen Lengyelország és a balti államok növekvő orosz fenyegetésről számolnának be.

Oroszország erre válaszul 2025 márciusában további csapatokat telepítene a Baltikumba. A Bundeswehr forgatókönyve szerint a NATO „hiteles elrettentést szolgáló intézkedésekről” döntene, hogy megakadályozza a Suwalki-folyosó elleni orosz támadást. A dokumentuma szerint a NATO főparancsnoka elrendelné 300 000 katona, köztük 30 000 német bevetését.