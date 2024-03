Háború :: 2024. március 12. 13:05 ::

A lengyelek már nyilvánosan beszélnek olyan NATO-országokról, amelyek katonákat küldtek Ukrajnába

Nyilvánosan köszönetet mondott Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azoknak a NATO-országoknak, melyek "vállalták a kockázatot, és katonákat küldtek Ukrajnába" – írja a Sky News nyomán a Portfólió.

– Köszönöm azoknak az országoknak, melyek vállalták ezt a kockázatot. Én tudom, melyek ezek az országok, de nem mondhatom el. Ellentétben más politikusokkal – mondta Sikorski (utalva valószínűleg Olaf Scholz szavaira ).

Amellett, hogy nem nevezte meg az érintett NATO-országokat, azt sem mondta el, hogy a NATO-katonák milyen feladatokat látnak el.

A nyilatkozat annak kapcsán született meg, hogy Emmanuel Macron francia elnök pár hete azt mondta: nem kizárt, hogy a NATO egyes országai katonákat fognak küldeni Ukrajnába, hogy segítsék a megtámadott országot. Német forrásokból kiderült: Ukrajnában valószínűleg már most is vannak brit katonák, illetve az amerikai sajtóban korábban kiszivárgott már, hogy amerikai katonák is szolgálatot teljesítenek Kijevben.

A brit katonák a Storm Shadow rakéták célzásában segítenek, az amerikai katonák az Ukrajnának adott fegyverszállítmányok útvonalát követik nyomon, arról nincsenek hivatalos információk (még - a szerk.), hogy a NATO katonái frontszolgálatot látnának el.

Oroszország rendszeresen hangoztatja, hogy "az egész NATO ellen" harcol Ukrajnában és több NATO országot is megvádoltak már azzal, hogy a frontvonalon elesett külföldi zsoldosokat ők küldték Ukrajnába.