Így fogalmazott:

Azt mondtam, hogy ma Ukrajnának győznie kell. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Ukrajna szuverén, független, szabad ország legyen, a jövőbeni agressziót elrettenteni képes, erős, dinamikus demokráciával, mélyen demokratikus intézményekkel, olyan gazdasággal, amely nemcsak a hagyományos iparágakban, hanem a csúcstechnológiában is növekszik, és az orosz támadások ellenére is innoválnak. Ezt jelenti a győzelem.

Hozzátette:

Most már van egy döntő fontosságú katonai dimenzió is – vagyis a szükséges támogatás, ellátmány és fegyverek biztosítása –, hogy hatékonyan tudják végezni a harctéren a feladatukat. Van hírszerzési együttműködésünk, van gazdasági együttműködésünk, van diplomáciai együttműködésünk, amelyet közösen végzünk a demokratikus reformok és a gazdasági reformok érdekében. Ez egy átfogó és közös erőfeszítés, amelyet elnökünk az Egyesült Államok egyik legfontosabb prioritásaként jelölt meg, hogy Ukrajna ne csak győzzön, hanem sikeres is legyen.