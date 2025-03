Háború, Videók :: 2025. március 18. 09:28 ::

"Drónblitzkrieg" révén törték át az oroszok a frontvonalat Kurszkban - visszafoglalták majdnem a teljes megyét

Az orosz haderő igazi "drónblitzkrieget" indított az ukrán állások ellen Kurszkban, ennek köszönhetik azt, hogy hirtelen áttörték a frontvonalat – írja orosz bloggerek információi alapján a Forbes.

A lap azt írja: az ukrán elektronikus zavaróberendezések komoly nehézségeket okoztak az orosz erőknek Kurszkban, viszont elkezdtek egy idő után száloptikai drónokat használni Moszkva katonái, melyeket már nem lehetett megbénítani az EW-rendszerekkel. Mindemellett Oroszország a legjobb drónkezelőit is a kurszki frontra irányította.

Az amerikai lap orosz bloggerekre hivatkozva azt írja: az orosz erők olyan sok száloptikás drónt kezdtek el használni, főleg az ukrán logisztikai útvonalak ellen, hogy lényegében elvágták az utánpótlástól a Kurszkban tartózkodó ukrán katonákat.

Arra is kitérnek, hogy sok olyan orosz támadás volt, mely során leszálltak a drónokkal logisztikai útvonalak mellett, majd, amikor ukrán járművek közelítettek, felszálltak és támadtak.

Amikor az ukrán katonák elkezdtek visszavonulni, nagy mennyiségű orosz drón támadta meg őket egyszerre, mielőtt stabilizálni tudták volna másodlagos, harmadlagos vonalaikat. A végeredménye ennek az lett, hogy az ukrán állások összeomlottak Kurszk megyében, és az oroszok visszafoglalták majdnem a teljes megyét.

A Forbes végül azt írja: az orosz állítást ukrán katonák beszámolói és videók is alátámasztják.

"Rá kellett vennünk Ukrajnát arra, hogy cselekedjen helyesen"

A Fehér Házban történt csörte Volodimir Zelenszkij és Donald Trump közt tudatos nyomásgyakorlási stratégia része – ezt maga az amerikai elnök ismerte el március 17-ei, esti sajtótájékoztatóján az Ukrainszka Pravda cikke szerint.

– Rá kellett vennünk Ukrajnát arra, hogy cselekedjen helyesen, és ez nem volt egyszerű helyzet. Ebből egy apró részletet láttak az Ovális Irodában. Most már szerintem helyesen cselekszenek, és próbálunk nyélbe ütni egy békemegállapodást. Szeretnénk tűzszünetet, aztán pedig egy békemegállapodást – mondta az elnök.

Hozzátette: rengeteg ember meghalt Ukrajnában, és szerinte ő helyesen cselekszik.

Arra is kitért, hogy szerinte nincs összefüggés a kurszki frontvonal totális összeomlása és aközött, hogy leállította pár napra az Ukrajnának biztosított katonai segítséget.

Odesszát is odaadja Trump az oroszoknak?

Ma beszél egymással Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon, a fő téma az lesz, hogy Oroszország milyen területeket tarthat meg Ukrajnából, ha lezárja a háborút – tudta meg a New York Times.

A lap arról ír: Oroszország szinte biztosan megtartja a Krímet, illetve jó eséllyel azokat a területeket is, melyeket elfoglalt Ukrajnából katonai erővel 2014 óta. Ez kb. Ukrajna 18%-át jelenti.

Ugyanakkor Zelenszkij emberei komolyan tartanak attól, hogy Donald Trump odaad Oroszországnak olyan területeket is, melyekre igényt tart, de nem ellenőriz: ilyen például Odessza kikötője.

A lap idézi Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót is, aki azt nyilatkozta, hogy a legfontosabb az, hogy most véget érjen a háború, mert ha nem ér véget most, a konfliktus eszkalálódni fog, és akár harmadik világháborúvá is átcsaphat.

– Beszélhetünk arról, hogy mi igazságos és mi nem, de beszélnünk kell arról is, mi a valós helyzet a harctéren – mondta a tanácsadó.

A lap azzal zárja a cikket, hogy több jele is van annak, hogy Donald Trump Oroszország számára kedvező békét akar kötni: ennek jele volt az, hogy kiléptek például az orosz háborús bűnöket kivizsgáló testületből tegnap.

(Portfólió nyomán)