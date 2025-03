Háború :: 2025. március 27. 09:58 ::

Nagy bajban lehet Zelenszkij: megint elővette a "Putyin hamarosan meghal" lemezt

Az ukrajnai államfő a Eurovision Newsnak adott interjújában kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin hamarosan meghal, s akkor mindennek vége – számol be az Unian hírügynökség nyomán az Index.

Szerinte Putyin a társadalmának destabilizációjától tart. De úgy véli, hogy ezt senki sem fogja tudni befolyásolni, csak ő, a gazdasága és a szankciós politika.

Az elnök szerint Vlagyimir Putyin attól is fél, hogy elveszíti hatalmát. „A társadalom stabilitásától is függ, de az ő éveitől is. Hamarosan meghal, ez tény, és mindennek vége lesz. Ez az, amitől fél. Bár Putyint teljesen elszigetelni a politikától eddig még nem sikerült.”