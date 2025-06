Háború :: 2025. június 4. 19:05 ::

Ezúttal a legendás Tupoljevet vette célba az ukrán hírszerzés

Hétvégén drónokkal támadtak az oroszországi repülőtereken állomásozó orosz stratégiai bombázókra, kedden robbantottak a krími híd egyik pillérénél, ezúttal pedig az orosz Tupoljev tervezőiroda volt a célpont – számolt be az Ukrajinszka Pravda nyomán a Portfólió.

Az ukrán hírszerzés ugyanis feltörte az orosz Tupoljev tervezőiroda szervereit. A művelet eredményeként minősített, érzékeny adatokat szereztek, köztük

a tervezőiroda belső, hivatalos levelezését,

az alkalmazottak személyes adatait, köztük a lakcímüket,

a mérnökök önéletrajzait,

különféle beszerzési dokumentumokat,

és a munkamegbeszélések jegyzőkönyveit.

A művelet „lezárásaként” a kiberszakértők még a Tupoljev weboldalát is megváltoztatták: egy karmai között orosz gépet tartó bagoly képét tették közzé a vállalat főoldalán.

A Tupoljev vállalat, pontosabban tervezőiroda még nem volt különösen ismert a második világháborút megelőzően, bár alapítása 1922-re datálható. A világháborút megelőzően még csak 156. számú repülőgépgyárként hivatkoztak rá, és főként elméleti tervezőirodaként funkcionált.

A második világháborút követően a tervezőiroda termékeire egyre nagyobb igény mutatkozott: az orosz haderőnek, és az utasszállító légiflottának is gyártottak többhajtóműves gépeket, az ő nevükhöz fűződik a PAK DA lopakodó bombázó is - elképzelhető, hogy Ukrajna erről a szupertitkos projektről is szerzett információkat.