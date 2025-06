Háború, Videók :: 2025. június 20. 11:46 ::

Az izraeli hadsereget segítő Microsoft telephelyét célozták az irániak, de lakóépületet találtak el

Heten könnyebben megsebesültek péntek reggel egy lakóházat ért, Iránból indított rakéta becsapódásakor Izraelben, a Negev sivatag legnagyobb városában Beér-Sevában - jelentette a Szoroka kórház sürgősségi osztálya.

Az iráni rakéta egy lakónegyedben csapódott be Beér-Sevában egy nappal a Szoroka kórházat ért találat után. Az épületben súlyos anyagi károk keletkeztek, és a kórház jelentése szerint hét, könnyebb állapotban lévő sérültet szállítottak a sürgősségire.

Iránban a Forradalmi Gárda azt állította, hogy kiberközpontot támadtak Beér-Sevában. A "Microsoft beér-sevai telephelyét az izraeli hadsereggel való szoros együttműködés és az agressziót támogató rendszer részeként támadták meg, mely nem csupán egy civil létesítmény volt. A megtámadott célpont magában foglalja a kémkedés és a mesterséges intelligencia területén dolgozó emberek lakóhelyeit is, akik közvetlen együttműködésben működnek az ellenséges hadsereggel és annak biztonsági apparátusával" - közölte Teherán a civilek lakónegyedét ért rakétabecsapódás után.

A single ballistic missile launched from Iran struck Beer sheva this morning pic.twitter.com/4yOQHnfDZK June 20, 2025

Az izraeli hadsereg (IDF) jelentése szerint az izraeli légierő az éjszaka folyamán több tucat célpontot támadott Irán területén. A célpontok között rakétagyártó létesítmények voltak Teheránban, valamint rakétakomponensek előállítását szolgáló üzemek.

Az IDF arról is tájékoztatott, hogy csapást mértek a teheráni SPAND központi épületére is, amely fejlett fegyverrendszerek és katonai technológiák kutatására és fejlesztésére szolgál Irán hadereje számára. Emellett közölték, hogy az éjszaka során négy, Iránból indított drónt is elfogtak.

Előzőleg az IDF arab nyelvű szóvivője evakuálásra szólította fel a Teherán melletti ipari övezet lakóit. A Teherán közelében található Kolis Talsan faluban, a Szpirud ipari övezet melletti lakosokat kérték a terület elhagyására, mert bejelentették, hogy hamarosan támadást fognak végrehajtani az iráni hadsereg infrastrukturális létesítményei ellen azon a környéken.

(MTI)