Leszállás közben vesztette életét egy ukrán vadászpilóta

Az ukrán légierő bejelentése szerint leszállás közben életét vesztette az egyik vadászgéppilótájuk.

A MiG-29 vadászpilótája, Szerhij Bondar őrnagy, 1979-ben született, leszállás közben életét vesztette – írták a közleményben.

✈️🇺🇦💔 At night, during an approach for landing after completing a combat mission, the pilot of a MiG-29 fighter jet, Major Serhiy Bondar, died. The causes and circumstances of the plane crash are being investigated. pic.twitter.com/rIrxDHkmuO August 23, 2025

Az eset különlegességét az adja, hogy arról nem írtak, hogy a vadászgép is megsemmisült volna a küldetés során, korábban hasonló esetek során ezeket az információkat nyilvánosságra hozták az ukrán légierőnél. A bejegyzés végén „balesetről” írnak, amelynek a kivizsgálása folyamatban van, ez némileg kétségessé teszi a pontos körülményeket. Oroszpárti források arról írtak, hogy a MiG-29-es vadászgép megsemmisült a leszállás közben, ez okozta a pilóta halálát.

(Portfólió)