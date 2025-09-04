Háború :: 2025. szeptember 4. 19:12 ::

A dnyipropetrovszki Novoszelivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Novoszelivka települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán közlekedési infrastruktúrának a hadsereg által használt objektumait, valamint több drónösszeszerelő üzemet és drónirányító pontot, rakétatüzérségi, lőszer-, valamint anyag- és műszaki raktárakat, kilenc páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, továbbá 299 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint az ukrán haderő a háború kezdete óta több mint 41 ezer különleges katonai járművet veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Vlagyimir Szaldo, Herszon megye kormányzója a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon a RIA Novosztyi hírügynökségnek kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus kezdete óta "Novorosszijában" - Ukrajna 2022-ben elcsatolt négy régiójában - több mint négyszáz gyermek veszítette életét. Bírálta a nyugati sajtót, amiért nem számol be ezekről az esetekről.

