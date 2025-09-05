Háború :: 2025. szeptember 5. 16:33 ::

A donyecki Markove elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Markove települést a donyecki régióban - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint augusztus 30. és szeptember 5. között az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen négy települést foglaltak el. A tárgyalt időszakban a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 9320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Az elmúlt hét alatt az orosz haderő nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel, drónokkal és tüzérséggel mért csapást ukrán hadiipari üzemekre, a hadsereg által használt üzemanyag-, közlekedési és kikötői infrastruktúrára, katonai repterekre lőszerraktárakra, nagy hatótávolságú drónok összeszerelő műhelyeire és raktáraira, valamint ukrán katonák és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire.

A moszkvai katonai tárca az elmúlt hét nap folyamán megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolta fel egy amerikai Patriot légvédelmi rendszer és egy HIMARS sorozatvető indítóállását, valamint tíz harckocsit és kilencven egyéb páncélozott harcjárművet, 13 HIMARS-rakétát, 12 irányított légibombát, két nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 1513 repülőgép típusú drónt és hat nagysebességű. legénység nélküli motorcsónakot a Fekete-tenger északnyugati részén.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)