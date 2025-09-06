Háború, Külföld :: 2025. szeptember 6. 13:51 ::

Visszaküldené a frontra az ukrán menekülteket a bajor miniszterelnök - szerinte náluk dolgozni se nagyon akarnak

[*]"Szinte elképzelhetetlennek" mondta biztonsági garanciák keretében német csapatok ukrajnai állomásoztatását Markus Söder bajor miniszterelnök a Rheinischen Post című lapnak adott interjúban, amely szombaton jelent meg.

"Számomra szinte elképzelhetetlen, hogy NATO-haderők állomásozzanak ott. Oroszország ezt semmiképpen sem fogadná el, hiszen ez Ukrajna NATO-csatlakozásának előszobája lenne" - jelentette ki a német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi kereszténydemokraták (CSU) elnöke.

[*]

"Ráadásul a Bundeswehr nem áll készen erre" - tette hozzá. Véleménye szerint a hadsereg pénzügyi és személyzeti téren egyaránt szűkös forrásokkal rendelkezik, ezért kellene újra bevezetni a kötelező katonai szolgálatot is.

Söder egyúttal vitát sürgetett az ukrán menekültekkel való bánásmódról is. "A béke jelenleg nem látszik elérhetőnek. Ezért jogos a felvetés, hogy hadköteles korú ukránokat visszaküldjünk hazájukba, hogy ott ők maguk gondoskodhassanak a biztonságról" - mondta.

A CSU vezetője szerint változtatni kell a Németországban élő ukránoknak járó állami anyagi támogatásra vonatkozón is. A jelenlegi rendszer ugyanis szerinte "oda vezetett, hogy más európai országokhoz képest nálunk jóval kisebb arányban dolgoznak az ukránok. Ezen sürgősen változtatni kell - és nem csak az újonnan érkező ukránok esetében" - mondta.

Az ukránok a háború 2022-es kezdete óta Németországban nem menedékkérőként, hanem külön szabályozás keretében váltak ellátásra jogosulttá. Azonnal munkát vállalhattak, de ha nem tudták munkával biztosítani a megélhetésüket, jogosulttá váltak a megélhetés és a lakhatás biztosítását nyújtó állami támogatásra, a Bürgergeldre. A kormánykoalíció jelenlegi tervei szerint azonban azok az ukrán állampolgárok, akik 2025. április 1-je után érkeztek vagy érkeznek Németországba, már nem Bürgergeldet, hanem alacsonyabb szintű ellátást, menedékkérőknek járó juttatásokat kapnának.

(MTI)