2025. szeptember 7. 22:25

Zelenszkij: az oroszok veszteségeinek érezhetőknek kell lenniük

Vlagyimir Putyin orosz elnök próbára teszi a világot - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve.

Ez világos jele annak, hogy Putyin próbára teszi a világot, hogy az elfogadja, illetve beletőrődik-e - mondta az ukrán vezető. Szerinte Oroszország "fájdalmat" akar okozni Ukrajnának és egyre merészebb csapásokkal.

Zelenszkij kijelentette, hogy ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni. "A veszteségeiknek érezhetőknek kell lenniük" - mondta.

Az ukrán elnök esti beszédében egyben Oroszország vonakodó magatartásával indokolta az orosz gáz- és olajvezetékek, valamint olajfinomítók elleni ukrán dróncsapásokat. "A benzinhiány és egyéb gazdasági nehézségek okozása Oroszországban logikus válasz az orosz vonakodásra, hogy belemenjenek egy tűzszünetbe és egy államfői találkozóba" - tette hozzá mondván, hogy Putyin nem akar tárgyalásokat és próbál kibújni előlük.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre adott szűkszavú, igenlő válaszában jelezte, hogy kész továbblépni az Oroszország elleni szankciók "második fázisába".

(MTI)