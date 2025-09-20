Háború :: 2025. szeptember 20. 10:32 ::

Zaporizzsjai atomerőmű: ukrán dróntámadás miatt kellett evakuálni az oktatóközpont szakértőit

Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadás során - közölte az erőmű sajtószolgálata szombaton a Telegram-csatornán.

Tudatták: pénteken az oktató- és gyakorlóközpont épületét, a G épületet lőtték, a támadást legkevesebb három pilóta nélküli repülőgép hajtotta végre. Kettő közülük az épület tetőszerkezete felett robbant fel. Az erőmű személyzetéből senki sem sérült meg. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak - állt a közleményben.

A tájékoztató szerint a 2022 óta orosz ellenőrzés alatt álló erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.

Szaratovban szombatra virradóra két többemeletes lakóház sérült meg ukrán dróntámadás következtében, egy sebesült nőt kórházba kellett vinni. A város repterének forgalmát átmenetileg felfüggesztették.

Az orosz védelmi minisztérium szombat reggel közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 149 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az orosz légtérben. A régiók közül a legerősebb támadás a rosztovit érte, ott negyven drónt lőttek le.

(MTI)