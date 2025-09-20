Háború :: 2025. szeptember 20. 13:26 ::

Zelenszkij: "Ukrajna bebizonyította, hogy képes megvédeni magát és Európát is"

Oroszország ismét heves drón- és rakétatámadást támadást indított Ukrajna több térsége ellen, ezekben hárman meghaltak és több tucatnyian megsebesültek - közölte az ukrajnai elnök szombaton.

A Telegramon közzétett üzenetében Volodimir Zelenszkij azt mondta: Oroszország mintegy 580 drónnal és 40 rakétával támadta az ukrán infrastruktúrát és a hadiiparhoz nem kapcsolódó gyárakat, valamint országszerte több lakónegyedet is.

Mint mondta, támadást jelentettek Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Csernihiv, illetve az ország középső részén lévő Zaporizzsja megyékből, valamint Poltavából, Kijevből, Odesszából, Szumiból és Harkiv városokból is.

"Ukrajna bebizonyította, hogy képes megvédeni magát és Európát is" - tette hozzá üzenetében az elnök, és szorgalmazta egyebek között az Oroszországot sújtó szankciók további szigorítását és a hazájának szánt fegyverszállítások felgyorsítását.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az orosz támadások közül nem mindegyik indokolt katonailag, Moszkva azonban a civil lakosság megfélemlítésére törekszik.

Hozzátette, hogy az ENSZ Közgyűlésének jövő héten kezdődő ülésszakán a tervek szerint ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, és várható a két elnökfeleség, Olena Zelenszka és Melania Trump megbeszélése is, amely humanitárius témákat érint majd.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója arról számolt be, hogy a légitámadásoknak a megyében egy halottja és 13 sebesültje van.

Az ukrán hadsereg közölte szombaton, hogy támadást indított a szaratovi és a novokujbisevszki olajfinomító ellen Oroszországban.

(MTI nyomán)