Kreml: az európaiak mindet elkövetnek a háború folytatása érdekében

Az európai államok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy fokozzák a feszültséget, folytassák a háborút Ukrajnában, és minden lehetséges módon erre ösztönözzék Zelenszkijt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

Peszkov szerint Oroszország továbbra is ragaszkodik a konfliktus békés rendezéséhez. "Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok és személyesen Trump elnök is erőfeszítéseket fog tenni, hogy segítsen ebben az ügyben" - mondta a szóvivő. Valószínűnek nevezte, hogy Trumpot, aki a napokban Nagy-Britanniában járt, tájékoztatták az Oroszország ellen bevezetendő újabb szankciók terveiről.

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint másfél ezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, több lőszerraktárt, egy harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 65 repülőgéptípusú és két tengeri drónt.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy az orosz hadsereg behatolt a Pokrovszktól (orosz nevén Krasznoarmejszk) délkeletre lévő Novopavlivka községbe, ezzel gyakorlatilag elérve a város peremét, Sandriholove településről pedig gyakorlatilag teljesen kiverte az ukrán erőket. Kimakovszkij azt állította, hogy az ukrán erők Kosztantyinivkát a városon kívüli, álcázott állásokból lövik, úgy téve, mintha az orosz katonák ágyúznák az építményeket, amelyben a helyi civilek rejtőznek.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy Herszon megyében megsemmisítettek egy ukrán diverzánsosztagot, amely megkísérelt átkelni a Dnyeper folyón, a Harkiv megyei Csuhuivben egy alegységet, amelyet Limanba szándékoztak átdobni, Szumi külvárosában pedig egy tüzérségi raktárt. Mint mondta, Csernihivben egy kiképzőtábort ért csapás, Poltava külvárosában pedig egy "fejlett vasúti hálózattal, nagy hangárokkal és műhelyekkel" körülvett javítóműhelyt, valamint egy légibázist, amelyen korábban F-16-os vadászgépeket észleltek.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Egyedül Belgorod megyére 85 pilóta nélküli repülőszerkezetet küldtek rá az elmúlt nap folyamán, a régióban legkevesebb egy polgári személy életét vesztette, öt pedig megsebesült.

A luhasznki régióban lévő Pervomajszkban egy benzinkutat ért dróncsapás, két civil halálát okozva. A Zaporizzsja megyei Vasziljivkából egy civil halálát és további 12 sebesülését jelentették, miután lakóházakat találtak el.

