2025. szeptember 21. 17:59

Orosz felderítőgép miatt riasztották a német légierő készültségi gépeit a Balti-tenger felett

A német légierő közlése szerint repülési terv és rádiókapcsolat nélkül a nemzetközi légtérben haladó azonosítatlan repülő riasztottak két Eurofighter harci repülőgépet a Rostock-Laage légibázisról. Későbbi vizuális azonosításkor kiderült, hogy egy Il-20M típusú orosz felderítőgépről van szó. A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.

Az észt külügyminisztérium vasárnap bejelentette, hogy kérésére hétfőn rendkívüli ülés lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT), miután három orosz repülőgép behatolt az ország légterébe.

(MTI)