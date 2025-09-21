Háború, Külföld :: 2025. szeptember 21. 19:57 ::

A brit miniszterelnök bejelentette a palesztin államiság elismerését

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

Starmer a Downing Sreet-i kormányfői hivatal által közzétett hatperces videoüzenetében úgy fogalmazott: a Gázai övezetet uraló Hamász akciói, valamint az izraeli kormány eszkalációs lépései és a ciszjordániai telepek építésének felgyorsítása miatt halványul az izraeli-palesztin konfliktus kétállami megoldásának reménye.

A munkáspárti brit kormányfő szerint azonban nem szabad megengedni, hogy ez a reménysugár kihunyjon, ezért vasárnaptól, a békébe és a kétállami megoldás elérésbe vetett remény felélesztése végett Nagy-Britannia hivatalosan elismeri a palesztin államiságot.

Keir Starmer bejelentésével egy időben a kanadai és az ausztrál kormány is közölte, hogy elismeri a palesztin államot.

Nagy-Britannia és Kanada a hét vezető ipari hatalom csoportjának (G7) első két olyan tagországa, amely a palesztin államiság hivatalos elismerése mellett döntött.

Vasárnapi bejelentésében a brit kormányfő felidézte, hogy már júliusban meghatározta azokat a feltételeket, amelyek teljesülése nélkül Nagy-Britannia az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot.

Starmer akkori állásfoglalása szerint London akkor teszi meg ezt a lépést, ha az izraeli kormány a megszabott határidőig nem hirdet tűzszünetet a Gázai övezetben, nem tesz érdemi lépéseket a Gázában kialakult rettenetes állapotok megszüntetésére, nem teszi egyértelművé, hogy tartózkodik ciszjordániai területek annektálásától és nem kötelezi el magát egy olyan hosszú távú békefolyamat mellett, amely elvezet a kétállami megoldáshoz.

Vasárnapi nyilatkozatában a brit miniszterelnök kijelentette: elérkezett a palesztin államiság elismerésének pillanata, mivel a Gázai övezetben mesterségesen előidézett humanitárius válság minden eddiginél nagyobb mértékben elmélyült, az izraeli kormány szünet nélkül folytatja és fokozza a terület elleni támadásokat.

Starmer szerint "teljeséggel tűrhetetlen" a Gázában kialakult éhínség és az övezetben végzett pusztítás.

Tízezrek haltak meg, köztük többezer olyan gázai, akik élelmiszerért és vízért álltak sorban, amikor megölték őket. Ennek véget kell vetni - hangsúlyozta a brit kormányfő.

Hozzátette: közel sem elégséges az a segélymennyiség, amely bejut a Gázai övezetbe, ezért London felszólítja az izraeli kormányt, hogy oldja fel a határátkelőknél érvénysített elfogadhatatlan korlátozásokat", vessen véget ennek a kegyetlen taktikának, és tegye lehetővé a segélyek bezúdulását Gázába.

Starmer hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a London által szorgalmazott kétállami megoldás nem a Hamász megjutalmazása lenne, sőt éppen azt jelentené, hogy a Hamásznak nem lehet jövője a palesztin kormányzatban és a biztonság megteremtésében.

A brit miniszterelnök szerint a Hamász brutális terrorszervezet, amelynek gyűlöletteljes víziói homlokegyenest ellentétben állnak a kétállami megoldással, mivel ennek a megoldásnak a lényege az, hogy Izrael biztonságban élhessen az életképes palesztin állam szomszédságában.

Starmer leszögezte, hogy jelenleg sem Izrael létének biztonsága, sem az életképes palesztin állam nem létezik.

(MTI nyomán)