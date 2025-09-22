Háború :: 2025. szeptember 22. 16:25 ::

Kémkedéssel vádolt palesztinokat végzett ki a Hamász

A Hamász nagy tömeg jelenlétében kivégzett vasárnap este három palesztint, akiket Izraelnek történő kémkedéssel vádolt.

Videofelvételeken tették közzé a három "izraeli ügynök" kivégzését, akiket a tömeg ujjongása és a fegyveresek "Allahu akbar" kiáltásai közepette gépfegyverrel lőttek agyon Gázaváros szívében. Az egyik holttestre feliratot tettek: "fegyveres zsoldosok — eljött az idő, hogy levágjuk a fejeteket."

🚨ALERTE | Gaza : Exécution publique : le Hamas abat 3 personnes accusées de collaboration avec Israël, sous les yeux de la foule. pic.twitter.com/SssjEBOMKX September 22, 2025

Egy magasrangú Hamász-forrás azt tette közzé a szervezet belső csatornáin, hogy az elmúlt három napon további öt, kémkedéssel gyanúsított palesztin adta meg magát, és a szervezet biztonsági erői kihallgatásukon dolgoznak. "Még nyitva áll az ajtó, hogy visszatérjenek népük keblébe" - közölték.

Vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy az újabb, harmadik hadosztály is bevonult Gázavárosba. Az IDF közleménye szerint már ezek az erők is megkezdték a működést a Hamász városi erődjeiben. Az IDF becslése szerint eddig több mint 550 ezer civil hagyta el a várost, és halad a déli "humanitárius menedékhelyek" felé.

A Hamász üdvözölte, és "fontos lépésnek" nevezte a palesztin államot elismerő országok nyilatkozatát, de kijelentette, hogy "ezt gyakorlati lépéseknek kell kísérniük". A szervezet közzétett egy listát ezekről a lépésekről: "a háború és a Júdeára, Szamáriára és Jeruzsálemre irányuló annektálási és judaizálási tervek azonnali befejezése; Izrael elszigetelése és izraeli vezetők nemzetközi bíróságok elé állítása".

"Ez az elismerés fontos lépés egy palesztin állam felállítása felé, amelynek fővárosa Jeruzsálem lesz. Ez elismeri küzdelmünket, állhatatos ellenállásunkat és áldozatainkat a felszabadulás és a visszatérés útján" - olvasható a Hamász közleményében.

"A Hamász továbbra is erőszakkal akadályozza, hogy a civilek elhagyják a harcok térségét. A Hamász nem védi Gázaváros lakóit, hanem feláldozza őket. Erőink éjjel-nappal, minden követ megmozgatva azon dolgoznak, hogy visszahozzuk túszainkat, megsemmisítsük a Hamász terroralagútjait, és biztonságosabb frontszakaszt biztosítsunk mindenki számára" - nyilatkozta az IDF szóvivője, Efi Defrin a külföldi médiának.

(MTI nyomán)