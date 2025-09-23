Háború :: 2025. szeptember 23. 08:01 ::

Franciaország és Belgium is elismerte a palesztin államot

Franciaország az izraeli és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot – jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.

Eljött az idő – hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.

"Történelmi felelősség nehezedik ránk. Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is" – tette hozzá.

A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.

Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét".

Frissítés: Belgium is csatlakozott

"A kezdeményezéssel továbbra is támogatjuk a nemzetközi jogot, különösen a népek önrendelkezési jogát" - jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián, amelyet New Yorkban rendeztek az ENSZ Közgyűlése előtt.

A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldásnak, amely megalapozná Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését.

"A kétállami megoldás nem halt meg" - hangsúlyozta De Wever. "Sérült, de újra lehet éleszteni, és ezt meg is kell tenni mindkét nép érdekében" - fogalmazott a belga kormányfő.

Világszerte már mintegy 150 ország ismerte el a palesztin államot.

(MTI)