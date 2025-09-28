Háború, Külföld :: 2025. szeptember 28. 10:15 ::

Nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, több száz drónt és rakétát bevetve – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter vasárnap. Az ukrán hatóságok közlése szerint a Kijevet ért támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, többen megsérültek, és épületek is kigyulladtak.

A miniszter szerint a támadás rávilágít arra, hogy további büntetőintézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben. "Putyinnak éreznie kell a háború folytatásának veszélyét – személyesen, a hozzá közel állók pénztárcáján, az ország gazdaságán és kormányán keresztül. Ez állíthatja meg ezt az értelmetlen háborút" – írta az X-en.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadásokban legkevesebb három ember életét vesztette és mintegy tízen megsérültek. Az áldozatok között egy 12 éves kislány is lehet.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a támadásban egy ötemeletes lakóház megrongálódott, a lehulló drónok roncsai miatt több épület és autó is lángra kapott, valamint tűz ütött ki egy állami szívkorházban is.

A kijevi katonai közigazgatás adatai szerint a támadás helyi idő szerint reggel 7 óra 20 perckor még tartott, korábban hat sérültről számoltak be. Több lakos metróállomásokon keresett menedéket.

A The Kyiv Independent című lap helyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország más ukrán városokat is célba vett. Robbanások történtek Zaporizzsjában és Hmelnickijben. Zaporizzsjában egy iskola megrongálódott, egy többemeletes lakóház kigyulladt és négy ember megsérült – közölte Ivan Fedorov, a délkeleti régió kormányzója.

Az ukrán légierő adatai szerint vasárnap hajnalban országszerte légiriadó volt érvényben. A szomszédos Lengyelország a délkeleti határ közelében ideiglenes légtérzárat vezetett be, és harci gépeket riasztott válaszul. A lengyel hadsereg hangsúlyozta, hogy az intézkedés megelőző jellegű volt, célja a légtér biztonságának garantálása és a lakosság védelme.

(MTI)