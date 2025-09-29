Háború :: 2025. szeptember 29. 17:58 ::

Kreml: nincs csodaszer, amely megváltoztatná a helyzetet a fronton

Nincs olyan csodaszer, amely most megváltoztathatná a kijevi rezsim helyzetét a frontokon - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező repülőgépeket kaphat.

Peszkov arra reagált, hogy, J.D. Vance amerikai alelnök közölte: a washingtoni adminisztráció mérlegeli, hogy Tomahawk rakétákat adjon át más NATO-országoknak, amelyek később Kijevnek adnák át őket. Mint mondta, a kérdésben a végső döntést Donald Trump amerikai elnök hozza majd meg.

Az elnöki szóvivő szerint az orosz katonai elemzők figyelemmel kísérik a Tomahawk "szárnyas rakéták" Ukrajnának történő átadásának lehetőségével kapcsolatos fejleményeket. Fontosnak nevezte annak megértését, hogy ki fogja kezelni a Tomahawkokat.

"Képesek-e őket csak maguk az ukránok elindítani, avagy ezt mégiscsak az amerikai katonáknak kell megtenniük? Ki adja meg a célpontokat ezeknek a rakétáknak? Itt nagyon alapos elemzésre van szükség" - hangoztatta.

Megismételte, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalásokban szünet állt be "a párbeszéd folytatásának a kijevi rezsim részéről való elutasítása miatt".

(MTI nyomán)