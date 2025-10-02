Az izraeli haditengerészet szerdán este megkezdte a Gázai övezet felé tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatását, miután sikertelenül irányváltoztatásra szólította fel a hajórajt.
All eyes on - #GlobalSumudFlottilla ⛴🛳🍉✌️🫰⛵💯🚢🇪🇸 pic.twitter.com/sz00KGxfei— تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) September 28, 2025
Az izraeli haditengerészet katonái megkezdték a Gázai övezet felé hajózó Global Sumud Flottilla feltartóztatását, a katonák már felszálltak több hajóra. A művelet megindítása előtt az egyik tiszt sikertelenül irányváltoztatásra szólította fel a flottilla résztvevőit.
Az aktivistákat a tervek szerint az asdódi kikötőbe szállítják, majd kiutasítják az országból. A szerda este kezdődő és csütörtök estig tartó jóm-kipúr böjti ünnep miatt csütörtök estig zárva van a tel-avivi Ben Gurion repülőtér, ilyenkor teljesen leáll Izraelben a közlekedés, ezért csak az ünnep után tudják elhagyni majd az országot.
TERKINI— Irfan_newboys🇲🇾🇵🇸🏳️🏴 (@Marchfoward) October 2, 2025
Misi Global Sumud Flotila terputus hubungan dengan Kapal Oxygono dan Seulle selepas dipintas IDF
Pasukan Khas Laut IDF Shayetet 13 dilaporkan menaiki 2 buah kapal itu. Semua siaran telekomunikasi terputus
Menjadikan jumlah kapal yang dipintas IDF kini 15 buah pic.twitter.com/dgWcEtlao6
Az izraeli külügyminisztérium közzétett egy felvételt, amelyen a tiszt rádión útirányuk megváltozatására szólította fel az aktivistákat. "Önök aktív harci övezethez közelednek, és megszegik a törvényes tengeri blokádot. Ha segélyt kívánnak Gázába juttatni, ezt a hivatalos csatornákon keresztül megtehetik. Kérem, változtassák meg útirányukat Asdód kikötője felé, ahonnan a segélyt biztonsági ellenőrzés után a Gázai övezetbe szállítjuk" - mondta az izraeli tiszt.
A szervezők szerint a negyvenhét hajóból álló Global Sumud Flottilla - több mint ötszáz aktivistával a fedélzetén és segélyeket szállítva - a Gázai övezet tengeri blokádját próbálja áttörni, és szerdán már kilencven tengeri mérföldre megközelítette a háború sújtotta területet.
Izrael azzal vádolja a résztvevők egy részét, hogy kapcsolatban állnak a Hamásszal. A külügyminisztérium jelentése szerint "a Hamász–Sumud Flottilla egyetlen célja a provokáció". A minisztérium hangsúlyozta, hogy Izrael, Olaszország, Görögország és a jeruzsálemi latin patriarchátus is felajánlotta a segélyek békés eljuttatását Gázába, de a flottilla ezt elutasította.
Az aktivisták szerda este arról számoltak be, hogy izraeli hadihajók közeledtek hozzájuk. Az elmúlt órában a legtöbb hajóról megszűntek az addigi élő közvetítések. Korábban mintegy húsz hajót észleltek a flottilla közelében. Az aktivisták mentőmellényeket vettek fel, és felkészültek egy esetleges rajtaütésre.
A flottillán utazók között a gázai népirtást ellenző parlamenti képviselők, ügyvédek és civil aktivisták vannak, és ismét velük tartott Greta Thunberg svéd klímaaktivista is. A hajók gyógyszert és élelmiszert próbáltak Gázába juttatni.
(MTI korrigálva)