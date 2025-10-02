Háború :: 2025. október 2. 07:32 ::

Az izraeli haditengerészet megkezdte a Gázai övezetbe tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatását

Az izraeli haditengerészet szerdán este megkezdte a Gázai övezet felé tartó nemzetközi segélyflottilla feltartóztatását, miután sikertelenül irányváltoztatásra szólította fel a hajórajt.

Az izraeli haditengerészet katonái megkezdték a Gázai övezet felé hajózó Global Sumud Flottilla feltartóztatását, a katonák már felszálltak több hajóra. A művelet megindítása előtt az egyik tiszt sikertelenül irányváltoztatásra szólította fel a flottilla résztvevőit.

Az aktivistákat a tervek szerint az asdódi kikötőbe szállítják, majd kiutasítják az országból. A szerda este kezdődő és csütörtök estig tartó jóm-kipúr böjti ünnep miatt csütörtök estig zárva van a tel-avivi Ben Gurion repülőtér, ilyenkor teljesen leáll Izraelben a közlekedés, ezért csak az ünnep után tudják elhagyni majd az országot.





Misi Global Sumud Flotila terputus hubungan dengan Kapal Oxygono dan Seulle selepas dipintas IDF



Pasukan Khas Laut IDF Shayetet 13 dilaporkan menaiki 2 buah kapal itu. Semua siaran telekomunikasi terputus



Menjadikan jumlah kapal yang dipintas IDF kini 15 buah TERKINIMisi Global Sumud Flotila terputus hubungan dengan Kapal Oxygono dan Seulle selepas dipintas IDFPasukan Khas Laut IDF Shayetet 13 dilaporkan menaiki 2 buah kapal itu. Semua siaran telekomunikasi terputusMenjadikan jumlah kapal yang dipintas IDF kini 15 buah pic.twitter.com/dgWcEtlao6 October 2, 2025

Az izraeli külügyminisztérium közzétett egy felvételt, amelyen a tiszt rádión útirányuk megváltozatására szólította fel az aktivistákat. "Önök aktív harci övezethez közelednek, és megszegik a törvényes tengeri blokádot. Ha segélyt kívánnak Gázába juttatni, ezt a hivatalos csatornákon keresztül megtehetik. Kérem, változtassák meg útirányukat Asdód kikötője felé, ahonnan a segélyt biztonsági ellenőrzés után a Gázai övezetbe szállítjuk" - mondta az izraeli tiszt.

A szervezők szerint a negyvenhét hajóból álló Global Sumud Flottilla - több mint ötszáz aktivistával a fedélzetén és segélyeket szállítva - a Gázai övezet tengeri blokádját próbálja áttörni, és szerdán már kilencven tengeri mérföldre megközelítette a háború sújtotta területet.

Izrael azzal vádolja a résztvevők egy részét, hogy kapcsolatban állnak a Hamásszal. A külügyminisztérium jelentése szerint "a Hamász–Sumud Flottilla egyetlen célja a provokáció". A minisztérium hangsúlyozta, hogy Izrael, Olaszország, Görögország és a jeruzsálemi latin patriarchátus is felajánlotta a segélyek békés eljuttatását Gázába, de a flottilla ezt elutasította.

Az aktivisták szerda este arról számoltak be, hogy izraeli hadihajók közeledtek hozzájuk. Az elmúlt órában a legtöbb hajóról megszűntek az addigi élő közvetítések. Korábban mintegy húsz hajót észleltek a flottilla közelében. Az aktivisták mentőmellényeket vettek fel, és felkészültek egy esetleges rajtaütésre.

A flottillán utazók között a gázai népirtást ellenző parlamenti képviselők, ügyvédek és civil aktivisták vannak, és ismét velük tartott Greta Thunberg svéd klímaaktivista is. A hajók gyógyszert és élelmiszert próbáltak Gázába juttatni.

(MTI korrigálva)