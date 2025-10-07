Háború :: 2025. október 7. 22:15 ::

Putyin: az ellenség a harci érintkezési vonal teljes hosszában visszavonul

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz védelmi minisztériumnak és a vezérkarnak a vezetőségével kedden Szentpéterváron tartott tanácskozásán.

"Jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljes mértékben az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek kezében van. Ebben az évben közel ötezer, 4900 négyzetkilométernyi területet és 212 települést szabadítottunk fel" - mondta az orosz elnök a Kreml honlapján közzétett beszámoló szerint, méltatva az orosz hadsereg és hadiipar teljesítményét.

"Az ellenség, annak ellenére, hogy kísérleteket tesz a kitartó ellenállásra, a harci érintkezési vonal teljes hosszában visszavonul" - mondta az államfő, kifogásolva, hogy az ukrán hadsereg megpróbál az orosz terület mélységében lévő polgári célpontokat támadni.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke a tanácskozáson arról tett jelentést, hogy befejeződött a kleban-biki víztározó déli részén blokkolt ellenség megsemmisítése, ugyanez Kupjanszk déli negyedeiben a végéhez közeledik, sikeresen halad az előrenyomulás Liman irányába, Jampil nagy része pedig már orosz ellenőrzés alatt áll. Mint mondta, az orosz haderő közeledik Sziverszkhez és Kosztantyinivkához, valamint benyomul az ukrán védelem mélységébe Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében, harcokat folytatva Zaporizzsja város, valamint Primorszke és Sztepnohirszk irányában.

Közölte, hogy az orosz hadsereg célzottan a hadiipari létesítményekre, elsősorban az ukrán rakéta- és dróngyártás helyszíneire mér csapásokat.

(MTI)