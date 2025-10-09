Háború :: 2025. október 9. 14:12 ::

A még Netanjahunál is szélsőségesebb izraeli ellenzék nem támogatja a megállapodást a Hamásszal

Izraelben a kormánykoalíció kisebb pártjai ellenzik, az ellenzék üdvözli a megállapodást a Hamásszal.

"Áldásom Trump elnökre, senki sem érdemelné meg nála jobban a Nobel-békedíjat, és ennél is többet, Izrael népének örök háláját. Áldásom a csapatára is, Steve Witkoffra, Jared Kushnerre, Marco Rubióra és Tony Blairre. Áldásom Netanjahu miniszterelnökre, a hadsereg tisztjeire és katonáira, és mindenek felett a túszok családjaira, akik soha egy pillanatra sem engedték elfelejteni szeretteiket. Ebben a nehéz két évben ez a pillanat nagy fényt jelent a sötétségben. Biztonságban térjenek vissza a béke angyalai"- mondta az X-en közzétett videoüzenetében Jaír Lapíd, az ellenzéki centrista Van jövő párt és a parlamenti ellenzék vezetője.

"Az egész nép reménnyel és várakozással ébredt ma reggel - mert közel van két év pokoljárás után testvéreink visszatérése. Szeretnék köszönetet mondani Trump elnöknek hatalmas erőfeszítéseiért és megingathatatlan elkötelezettségéért az összes túsz hazahozataláért és Izrael biztonságának garantálásáért. Továbbá hálás vagyok Netanjahu miniszterelnöknek és a politikai vezetésnek a fontos és helyes döntésért, hogy elfogadták az elnök javaslatát, valamint a szakmai csapatoknak és a tárgyalódelegációnak, akik keményen dolgoztak a aláírás pillanatáig" - közölte Beni Ganz, szintén az ellenzék padsoraiból.

A kormánykoalícióban részt vevő Vallásos cionisták és a Zsidó erő nevű jobboldali párt vezetői viszont várhatóan az egyezmény ellen szavaznak a délutáni kormányülésen.

Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos cionisták elnöke csütörtök reggel közölte, hogy tart a "terrorszervezetek következő vezető generációjának szabadon engedésétől", reményét fejezte ki a harcok újraindítására a túszok szabadon engedése után, és bejelentette, hogy a megállapodás ellen szavaz, de nem beszélt a kormányból való esetleges kilépésről.

Az izraeli túszok szabadon engedését és a háború lezárását szolgáló egyezménynek nélkülük is egyértelmű többsége van a kormány kora este várható szavazásán.

A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász üdvözölte Donald Trump amerikai elnök bejelentését a megállapodásról, és reményét fejezte ki, hogy az egyezmény előrelépést jelenthet a tartós politikai megoldás elérése felé, amely "véget vet az izraeli megszállásnak és létrehozza az 1967-es határokon belüli független palesztin államot Kelet-Jeruzsálem fővárossal". Abbász hangsúlyozta, hogy a palesztin hatóság kész együttműködni a közvetítőkkel és a rendezésbe bevont partnerekkel, hogy "stabilitást és igazságos, tartós békét érjenek el".

Közölte, hogy a Gázai övezet feletti fennhatóság "a Palesztin Államot illeti", és hogy a Ciszjordánia és az övezet közötti kapcsolatot a palesztin törvények és kormányzati intézmények, egy palesztin adminisztratív bizottság és az egységes palesztin biztonsági erők révén kell megvalósítani, egy jogi és rendfenntartó rendszer keretében, arab és nemzetközi támogatással.

