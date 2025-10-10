Háború :: 2025. október 10. 16:22 ::

"Üres szavak helyett határozott lépésekre van szükség" - Zelenszkij megint Trumpot hergeli

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta meg Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is "azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges" - közölte Volodimir Zelenszkij pénteken a Telegramon.

Az államfő hangsúlyozta, hogy ez "cinikus és előre megtervezett támadás" volt. "Jelenleg több mint húsz sebesültről tudunk. Sajnos Zaporizzsjában egy gyermek életét vesztette a támadás következtében" - emelte ki. Szavai szerint számos energetikai létesítményben még folyik a csapás következményeinek felszámolása. Elmondta, hogy Kijevben a szakemberek az áram- és vízellátás helyreállításán dolgoznak. Áramkimaradások vannak Kijev, Donyeck, Csernyihiv, Cserkaszi, Harkiv, Szumi, Poltava, Odesza és Dnyipropetrovszk megyékben. A támadás károkat okozott a zaporizzsjai, a kirovohradi és a herszoni régiókban is, vagyis az ország mintegy felét érték orosz csapások, köztük a középső régiókat is.

"Éppen a polgári és energetikai infrastruktúra az orosz csapások fő célpontja a fűtési szezon előtt. Együtt meg tudjuk védeni az embereket ettől a terrortól. Üres szavak helyett határozott lépésekre van szükség az Egyesült Államok, Európa és a G7 részéről, a légvédelmi rendszerek szállításának megvalósításában és az Oroszországgal szembeni szankciókban" - követelőzött az elnök.

Az ukrán légierő jelentése szerint 497 légi támadóeszközt - 32 rakétát és 465 különböző típusú drónt - észleltek és követtek nyomon az ország légterében. Ezek közül 420-at sikerült megsemmisíteniük - bár a roncsok hét helyen károkat okoztak -, viszont 13 rakéta és 60 csapásmérő drón közvetlen becsapódását rögzítették 19 helyszínen, további négy nem érte el a célját.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról tájékoztatott, hogy a fővárosra az orosz hadsereg Sahíd típusú drónokkal mért csapást, károk keletkeztek az energetikai infrastruktúrában és lakóépületekben. Klicsko reggeli adatai szerint 12 ember sebesült meg, közülük nyolcat kellett kórházba szállítani. A polgármester közlése szerint a városban a Dnyeper folyó teljes bal partja áramellátás nélkül maradt, emellett gondok vannak a vízellátásban is. A katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy a főváros központjában, a Pecserszkij kerületben a lezuhanó roncsdarabok tüzet okoztak egy többszintes lakóházban, ahonnan a mentést végzők húsz embert menekítettek ki, és kilencen megsérültek.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról adott hírt, hogy a megyeszékhelyen életét vesztette egy hétéves kisfiú, négyen megsebesültek, köztük a gyermek szülei is. Az orvosok küzdenek a sebesültek életéért - tette hozzá. "Több hullámban zajlottak a támadások: először Sahíd drónok támadták a várost egy órán keresztül, majd hajnali négy óra körül irányított légibombák és cirkálórakéták következtek" - mondta. Közlése szerint 8 Sahíd drónt, öt rakétát és öt irányított bombát indítottak az oroszok Zaporizzsja ellen. "Károk keletkeztek két többszintes épületben és 8 családi házban. Az ágyúzások miatt nehézségek adódtak a gázellátásban is" - tette hozzá a kormányzó.

Julija Szvirideko miniszterelnök a parlament plenáris ülésén arról tájékoztatott, hogy Kijevben a teljes vízellátás helyreállítása néhány órán belül várható. "Ami az áramellátást illeti, az elsődleges fontosságú infrastruktúra már helyreállt, a további munkálatok pedig folytatódnak" - mondta. A kormányfő kiemelte, hogy ez az egyik legnagyobb koncentrált csapás volt kifejezetten az energetikai létesítmények ellen, a támadás kombinált, a rakéták jelentős része pedig ballisztikus volt.

(MTI nyomán)