Nem beszélnek félre az oroszok: amerikai zsoldosokra is szükség lenne a Tomahawkok kezeléséhez Ukrajnában

A kiképzési idő lerövidítése érdekében az Egyesült Államok amerikai „vállalkozókat” is küldene Ukrajnának a Tomahawk cirkálórakéták mellé, akik a fegyverrendszer üzemeltetésében segítenék a kijevi haderőt – tudta meg a Financial Times.

A lap arról ír, hogy az Egyesült Államoknak nincs sok nélkülözhető Tomahawk rakétája: elvileg 4150 Tomahawkkal rendelkeznek, de egyrészt az USA gyorsabban fogyasztja ezeket a fegyvereket, mint ahogy gyártja őket, másrészt ezek fontos szerepet játszanak Amerika védelmi stratégiájában.

Ha az amerikaiak úgy döntenek, elküldik ezeket a fegyvereket Ukrajnának, maximum „néhány száz,” de reálisan inkább 20-50 ilyen fegyvert küldenek a megtámadott országnak – írta meg a lap szakértői véleményekre hivatkozva. Az ukránok a fegyvereket szárazföldi indítókkal együtt kapnák meg.

Az FT azt is megtudta, hogy a Pentagon azt tervezi, nagyon gyorsan elküldi Ukrajnának a Tomahawkokat, ha Trump elnök kiadja az erre vonatkozó parancsot. Bár egy rendkívül komplex és szofisztikált eszközről van szó, Amerika küldene „vállalkozókat” is, akik segítik az ukrán katonákat a fegyverek kezelésében és segítenek Washingtonnak is abban, hogy az ukrán erők csak az általuk jóváhagyott célpontokat tudják támadni.

Ez a rész azért is érdekes, mert Oroszország azért beszél eszkalációról, mert állítja: Ukrajna amerikai katonák, katonai szakértők segítségével támadná Oroszország belső területeit, és ezzel közvetlenül is belépne a háborúba.

Az FT által említett „vállalkozók” lényegében katonai háttérrel rendelkező biztonsági cégeket (security contractor) jelentenének, vagyis amerikai állampolgárok, amerikai haderőt megjárt személyek mennének Ukrajnába a Tomahawkokat kezelni. Nyilvánvalóan fontos lenne az is, hogy kifejezetten olyan személyek menjenek Ukrajnába, akik specializációja a nagy hatótávolságú rakétafegyverek kezelése.

Érdekesség, hogy az FT hangsúlyozza: a „vállalkozók” abban is segítenének, hogy Ukrajna csupán a Washington által jóváhagyott célpontokat tudja támadni, vagyis vélhetően nem kap majd Kijev engedélyt arra, hogy mondjuk a Kreml ellen támadást indítson. Miközben Trump ezzel pont, hogy az eszkalációt akarja elkerülni, az amerikai állampolgárságú zsoldosok jelenlétére aligha fog pozitívan reagálni Moszkva.

Még ma beszélhet Trump és Putyin

Donald Trump amerikai elnök ma telefonon fog egyeztetni az ukrajnai háborúról orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, egy nappal azelőtt, hogy a Fehér Házban fogadná Volodimir Zelenszkijt - tudta meg az Axios.

Az Axios forrása szerint Trump és Zelenszkij a pénteki találkozón meg fogják vitatni annak a lehetőségét, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat kapjon az Egyesült Államoktól.

Trump a múlt héten arról beszélt, hogy új ultimátumot adhat Putyinnak: Oroszországnak komoly béketárgyalásokat kell kezdeményeznie, különben nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küld Ukrajnába.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az Axios megkeresésére.

