Donald Trump és Volodimir Zelenszkij pénteken a Fehér Házban arról tárgyaltak, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának. A hírek szerint Trump nem ment bele a veszélyes fegyverek átadásába, ám ez nem tartotta vissza az Axios amerikai hírportált attól, hogy bemutassák: mennyire pusztító döntés lenne, ha az amerikai elnök igent mondana az ukrán elnök kérésére - írja a Mandiner.
Az Axios cikke szerint ha az Egyesült Államok beleegyezne a Tomahawkok eladásába, Ukrajna sokkal nagyobb csapásmérő képességre tenne szert- a lap által készített térkép szerint Moszkva és egész Magyarország, valamint Románia is a hatótávba kerülne. A Tomahawk-rakéták messzebbre repülnek, gyorsabbak és erősebbek, mint az eddig Ukrajnának adott fegyverek vagy drónok.
Trump korábban jelezte, hogy esetleg adnának Tomahawkokat, de megjegyezte: „erről talán Oroszországgal is beszélni kellene”, mivel ez „újabb lépcső lenne az agresszióban”.
Mi az a Tomahawk rakéta?
A Tomahawk egy szubszonikus cirkálórakéta (ami a sajtóban elterjedt, de vitatott megnevezés, a cruise missile-t - és nem cruise rocketet - robotrepülőgépként és cirkáló löőszerként is szokás szakmai cikkekben átültetni a magyar nyelvbe - a szerk.), amelyet eredetileg amerikai hadihajókról és tengeralattjárókról indítanak.
- Hossza: kb. 5,5–6,2 méter
- Tömege: kb. 1,3 tonna
- Ára: rakétánként kb. 1,3 millió dollár
- Hatótávolsága: 1 250–2 500 km (ami elegendő Moszkva eléréséhez Ukrajnából)
A rakétát a Raytheon (RTX) gyártja, és az USA több mint 2 350 alkalommal vetette már be különféle műveletekben.
Előzmények és változatok
A fejlesztés az 1970-es években kezdődött. Azóta több verzió készült (Block II, III, IV) folyamatos fejlesztésekkel. Nem világos, hogy Ukrajna melyik generációt kapná, de az idősebb típusokat könnyebben észlelheti az orosz légvédelem.
Kik használják jelenleg?
A fő felhasználók az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. 2024-ben Japán 400 darabot vásárolt; Ausztrália és Hollandia is rendelt belőlük.
Mikor vetette be az USA?
2017-ben Trump körülbelül 60 rakétát lőtt ki Szíriára,
2024-ben az USA és az Egyesült Királyság Houthi-célpontokat támadt Jemenben,
szintén 2024-ben az „Midnight Hammer” hadművelet során iráni létesítmények ellen hajtottak végre csapást.
Összehasonlítás más fegyverekkel
- Tomahawk: 1 250–2 500 km hatótáv
- ATACMS (USA): 300 km
- ERAM (USA): 240–450 km
- Storm Shadow / Scalp (Egyesült Királyság, Franciaország): ~250 km
- Ukrán fejlesztések (Palianytsia, Flamingo): rövidebb hatótáv, kevesebb harci tapasztalat
Az Axios összefoglalta: amennyiben Trumpék valamikor mégis rábólintanának az üzletre, nemcsak Tomahawk-rakétákat, hanem indítórendszereket is biztosítaniuk kellene az ukránoknak. A Pentagon egyes tisztviselői ezért komolyan aggódnának amiatt, hogy ez az üzlet kimerítheti az Egyesült Államok készleteit.