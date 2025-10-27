Háború :: 2025. október 27. 09:12 ::

Csaknem kétszáz ukrán drón lelövéséről tett bejelentést az orosz védelmi tárca

Az orosz légvédelem lelőtt vagy elfogott 193 drónt az éjszaka folyamán Oroszország légterében - közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint közülük 40-et a moszkvai régióban semlegesítettek, ebből 34 a főváros felé repült.

Orenburg, Orszk, Szamara és Szaratov, valamint a moszkvai régióban lévő Zsukovszkij és Domogyedovo repülőterén ideiglenesen forgalomkorlátozást vezettek be.

Donyeckben két civil halálát okozta egy ukrán drón, amely lakóházba csapódott, a Brjanszk megyei Pogarban pedig egy utasokat szállító mikrobusz vezetőjét ölték így meg.

A belgorodi hatóságok hétfő reggel közölték, hogy a régiót vasárnap érő ukrán támadások egy ember halálát okozták, 23-at pedig megsebesítettek.

(MTI nyomán)