Háború :: 2025. október 29. 09:56 ::

Száz drón megsemmisítéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Száz ukrán drónt semlegesített az éjszaka folyamán a légvédelem Oroszország 13 régiójának légterében - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A legtöbb repülőgéptípusú pilóta nélküli szerkezetet, negyvenhatot a brjanszki, tizenkettőt a kalugai, nyolcat pedig a belgorodi régióban lőttek le vagy semlegesítettek. Négy drón Moszkva felé repült.

Volgográd, Gelendzsik, Kazany, Krasznodar, Uljanovszk, Csebokszari, Penza, Seremetyjevo (Moszkva), Szaratov és Szamara repülőterén biztonsági okokból átmenetileg forgalomkorlátozást vezettek be.

A helyi hatóságok közlése szerint Szimferopolban kigyulladt egy üzemanyagot és kenőanyagokat tartalmazó tartály, az uljanovszki régióban lévő Novoszpasszkij járásban tűz ütött ki, Brajnszk megyében kilenc házban keletkeztek károk, Mariföldön egy ipari létesítmény közelében történtek dróncsapások.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy megakadályozott egy terrortámadást egy közlekedési objektum ellen a sztavropoli régióban. A beszámoló szerint egy 45 éves orosz állampolgár ukrán megbízásból cselekedett, és robbantásra készült. Hazaárulás címén indult ellene büntetőeljárás.

(MTI)