Ukrán miniszter: Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen

Ukrajna korlátozta az áramellátást az összes régióban, miután Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást indított az energetikai infrastruktúra ellen - közölte csütörtökön az ukrán energiaügyi miniszter.

"Az éjszaka folyamán Ukrajna energetikai rendszere újabb hatalmas, rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadásnak volt kitéve. A támadás újabb károkat okozott az energetikai infrastruktúrában" - írta a tárcavezető, Szvitlana Hrincsuk a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett nyilatkozatában.

Julija Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy Oroszország a múlt heti hatalmas légitámadás után "humanitárius katasztrófát akar okozni Ukrajnában, hogy az egybeessen a tél beköszöntével".

A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek, és öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott - közölte Ivan Fedorov kormányzó.

Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.

(MTI)