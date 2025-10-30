Az orosz hadsereg 52 különböző típusú rakétával és több mint 650 drónnal támadott ukrajnai energetikai infrastrukturális létesítményeket csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint a légicsapásoknak halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak, 10 régióban komoly károk keletkeztek - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A légierő parancsnokságának csütörtök délelőtt kiadott Telegram-jelentése szerint a légvédelem összesen 705 ellenséges csapásmérő támadóeszközt azonosított Ukrajna légterében, amelyek közül 653-at sikerült semlegesíteni, közöttük 31 különböző típusú rakétát és 592 drónt. A közlemény szerint 20 helyszínen 16 rakéta és 63 drón célba talált, 19 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat Ukrajna számos régiójában.
Az Unian hírügynökség Volodimir Zelenszkij államfőt idézve arról számolt be, hogy a támadásban több tucat ember sebesült meg, köztük öt gyermek, ketten pedig életüket vesztették. "Számos aljas támadás érte az energetikát és a mindennapi életet Vinnyica, Kijev, Mikolajiv, Cserkasszi, Poltava, Dnyipro, Csernyihiv, Szumi, Ivano-Frankivszk és Lviv régiókban" - fogalmazott az ukrán elnök.
Oroszország folytatja a "terrorista életellenes háborút, és fontos, hogy minden ilyen aljas támadás civilek ellen konkrét következményekkel - szankciókkal és valódi nyomással - járjon Oroszországgal számára" - emelte ki.
Zelenszkij kifejtette: arra számít, hogy Amerika, Európa és a G7-országok "nem fogják figyelmen kívül hagyni Moszkvának azt a vágyát, hogy mindent elpusztítson", egyben újabb szankciókat sürgetett az orosz olaj- és gáziparra és a pénzügyekre, valamint másodlagos szankciók bevezetését "azok ellen, akik ezt a háborút támogatják".
