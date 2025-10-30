Háború :: 2025. október 30. 12:59 ::

Ukrán légierő: több mint 700 légi csapásmérő eszközzel támadta az ukrán energetikai infrastruktúrát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 52 különböző típusú rakétával és több mint 650 drónnal támadott ukrajnai energetikai infrastrukturális létesítményeket csütörtökre virradóra, az eddigi adatok szerint a légicsapásoknak halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak, 10 régióban komoly károk keletkeztek - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök délelőtt kiadott Telegram-jelentése szerint a légvédelem összesen 705 ellenséges csapásmérő támadóeszközt azonosított Ukrajna légterében, amelyek közül 653-at sikerült semlegesíteni, közöttük 31 különböző típusú rakétát és 592 drónt. A közlemény szerint 20 helyszínen 16 rakéta és 63 drón célba talált, 19 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat Ukrajna számos régiójában.

Az Unian hírügynökség Volodimir Zelenszkij államfőt idézve arról számolt be, hogy a támadásban több tucat ember sebesült meg, köztük öt gyermek, ketten pedig életüket vesztették. "Számos aljas támadás érte az energetikát és a mindennapi életet Vinnyica, Kijev, Mikolajiv, Cserkasszi, Poltava, Dnyipro, Csernyihiv, Szumi, Ivano-Frankivszk és Lviv régiókban" - fogalmazott az ukrán elnök.

Oroszország folytatja a "terrorista életellenes háborút, és fontos, hogy minden ilyen aljas támadás civilek ellen konkrét következményekkel - szankciókkal és valódi nyomással - járjon Oroszországgal számára" - emelte ki.

Zelenszkij kifejtette: arra számít, hogy Amerika, Európa és a G7-országok "nem fogják figyelmen kívül hagyni Moszkvának azt a vágyát, hogy mindent elpusztítson", egyben újabb szankciókat sürgetett az orosz olaj- és gáziparra és a pénzügyekre, valamint másodlagos szankciók bevezetését "azok ellen, akik ezt a háborút támogatják".

(MTI)