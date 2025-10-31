Háború :: 2025. október 31. 08:42 ::

Százharminc ukrán drón megsemmisítéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Százharminc repülőgéptípusú ukrán drónt semmisített meg Oroszország 11 régiójának légterében az orosz hadsereg - közölte csütörtök reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 31-et a kurszki, 21-et a voronyezsi, 14-et pedig a belgorodi régió légterében fogtak el vagy lőttek le közép-európai idő szerint csütörtök este 21 óra és hajnali hat óra között. A moszkvai régió felett ezúttal egy drónt semlegesítettek.

Volgográd, Kaluga és Jaroszlavl repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.

Jaroszlavlban két óvodában, Orjolban pedig a hőerőműben keletkeztek károk.

(MTI)