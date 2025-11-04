Háború :: 2025. november 4. 19:32 ::

Putyin még mindig nem halt meg a mosógép-alkatrészek által okozott rákban, de az orosz katonai veszteség már az 1,14 milliót is meghaladta a brit tudósok szerint

Valószínűleg meghaladta az 1,1 milliót az ukrajnai hadszíntéren megsebesült és elesett orosz katonák száma - áll a brit katonai hírszerzés kedden ismertetett új helyzetértékelésében.

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési becslés szerint az orosz reguláris haderő hozzávetőleg 1,14 millió katonája halt meg vagy szenvedett sebesüléseket Ukrajnában a háború kezdete óta. A szolgálat az idei év eddigi szakaszában megsebesült vagy elesett orosz katonák számát 353 ezer körülire taksálja.

A brit katonai hírszerzés jelentése az ukrán vezérkartól származó belső információk alapján azt írta, hogy októberben naponta átlagosan 1008 orosz katona esett el vagy sebesült meg a szeptemberben mért napi 950-es átlag után.

A brit szolgálat kiemeli ugyanakkor, hogy jóllehet október volt a második hónap egymás után, amikor nőttek a napi orosz veszteségek, az augusztustól októberig terjedő időszak három hónapjában voltak a legalacsonyabbak az orosz haderő átlagos napi veszteségei tavaly április óta.

A brit katonai hírszerzés szerint ugyanakkor a kulcsfontosságú ukrajnai logisztikai csomópontnak számító Prokrovszk bekerítésére tett intenzív katonai erőfeszítések során az orosz fegyveres erők súlyos veszteségeket szenvednek.

Prokrovszk valószínűleg továbbra is az orosz műveletek tengelyének elsődleges iránya marad; erre vall, hogy az orosz haderő itt indítja napi támadó hadműveleteinek legnagyobb hányadát a többi frontszakaszhoz viszonyítva - áll a brit katonai hírszerzés keddi helyzetértékelésében.

(MTI)