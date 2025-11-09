Háború, Külföld :: 2025. november 9. 20:26 ::

A Hamász átadta egy több mint tíz éve elesett katona földi maradványait a zsidó terrorállamnak

A Hamász átadta a 2014. augusztus elsején, a Gázai övezetben vívott háborúban elesett Hadar Goldin katona földi maradványait Izraelnek - jelentette be az izraeli miniszterelnöki hivatal vasárnap.

Goldin holttestét az október közepén megkötött tűzszüneti megállapodás nyomán adták át vasárnap kora délután a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, majd szállították azonosításra a Tel-Aviv Abu Kabír negyedében fekvő igazságügyi orvosszakértői intézetbe, ahol azonosították.

Az október közepén megkötött tűzszünet létrejöttekor a Hamász 20, még életben lévő túszt tartott fogva és 28 holttestet nem adott még vissza, köztük Goldinét sem. A megállapodás értelmében 72 órán belül köteles lett volna mindannyiukat visszajuttatni Izraelbe (természetesen a zsidók űznek sportot abból, hogy megszegik a tűzszünetet - a szerk.).

A méltó temetésre hazaszállított, 23 évesen elesett Goldin koporsóját mintegy kétszáz ember fogadta izraeli zászlókkal és sárga lobogókkal az övezet határán fekvő Gama-csomópontnál, hogy tiszteletadással köszöntsék az előttük elhaladó konvojt.

Holttestét már szombaton megtalálták, de átadása csúszott, mert a Hamász megpróbálta cserébe összekötni, feltételül szabni mintegy kétszáz, állítólag a rafahi alagutakban rekedt harcosuk szabad elvonulását. Az elmúlt hetekben a Hamász többször megpróbálta elérni elengedésüket, de eddig minden javaslatuk kudarcot vallott.

"Nem lesz semmilyen alku ezekkel a terroristákkal. Vagy megsemmisítjük őket, vagy megadják magukat, és fehérneműben kihallgatásra kerülnek a Teiman-bázisra" - jelentette ki Éjal Zamír, a terrorállam fezérkari főnöke a csütörtöki kabinetülésen.

Hadar Goldin átadása után Izraelben még négy holttest átadását várják a Hamásztól.

(MTI nyomán)