24 óra alatt hat települést foglaltak el az oroszok a napi közleményük szerint

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az utóbbi 24 órában elfoglalta a Harkiv megyei Petropavlivka és a Dnyipropetrovszk megyei Radiszne települést, valamint a donyecki Novoszelivkát, Sztavkit, Maszljakivát és Jampilt - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A tárca beszámolója szerint a donyecki régióban lévő Mirnohradnál (orosz nevén: Dimitrov) a körülzárt ukrán erőknek mind az öt kitörési kísérlete meghiúsult, de nem sikerült Pokrovszk (Krasznoarmejszk) felé elindított hat ellentámadásuk sem.

Moszkva szerint az orosz haderő az utóbbi egy hétben 16 települést vett ellenőrzése alá, beleértve a Harkiv megyei Kupjanszk várost is. A november 15-21. közötti időszakra vonatkozó orosz hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy hét alatt mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem tízezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel két-két amerikai HIMARS és MRLS sorozatvetőt, 14 harckocsit és 153 egyéb páncélozott harcjárművet, négy amerikai ATACMS rakétát, négy brit Storm Shadow manőverező robotrepülőgépet, 15 irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, két Neptun nagy hatótávolságú rakétát, továbbá 1089 repülőgép típusú drónt és két legénység nélküli motorcsónakot.

Az orosz fél az elmúlt hét folyamán egy tömeges és hat csoportos csapást hajtott végre hadiipari gyárak, a működésüket biztosító üzemanyag- és energiaipari létesítmények, a hadsereg által használt közlekedési infrastruktúrára, valamint pilóta nélküli csapásmérő repülőgépek összeszerelésének, tárolásának és indításának helyszínei, illetve ukrán katonák és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyei ellen.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)