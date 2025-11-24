Háború :: 2025. november 24. 10:23 ::

Úgy tűnik, mégis örülhet a "hálátlan Ukrajna": sikerült finomítani Trump béketervén

Az Egyesült Államok és Ukrajna a vasárnapi genfi egyeztetés után "finomított békekeretet" vázolt fel, és hétfőn is folytatják a háborút lezáró terv kidolgozását - írja a Reuters nyomán a Portfólió.



Fotó: BBC

A felek megállapodtak abban, hogy módosítják a korábbi, sokak szerint Moszkvának túl kedvező javaslatot. Közös közleményük szerint a vasárnapi tárgyalásokat követően elkészült egy "finomított békekeret", részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

A Fehér Ház közlése szerint az ukrán delegáció úgy látja, hogy a dokumentum "tükrözi nemzeti érdekeiket", és "kezeli alapvető stratégiai követelményeiket". Kijev ugyanakkor önálló nyilatkozatot nem adott ki. Továbbra sem világos, miként rendezné az átdolgozott terv a nyitott kérdéseket, például Ukrajna biztonsági garanciáit az Oroszországból érkező folyamatos fenyegetésekkel szemben. Az Egyesült Államok és Ukrajna "intenzív munkát" ígért a csütörtöki határidő előtt, noha a tárgyalásokat amerikai részről vezető Marco Rubio külügyminiszter vasárnap késő este visszaindult Washingtonba.

Donald Trump amerikai elnök továbbra is nyomást gyakorol a megállapodás érdekében. Vasárnap azt mondta, Ukrajna "nulla hálát" mutatott az amerikai erőfeszítésekért. Erre válaszul ukrajnai tisztviselők ismét hangsúlyozták köszönetüket Trump támogatásáért, ami a jelek szerint hatott az amerikai elnökre.

Trump korábban csütörtöki határidőt szabott Volodimir Zelenszkij elnöknek a béketerv elfogadására, ám Rubio szerint ez a dátum nem feltétlenül kőbe vésett.

Források szerint Zelenszkij már ezen a héten az Egyesült Államokba utazhat, hogy Trumppal a terv legérzékenyebb elemeiről egyeztessen.

Az Egyesült Államok múlt héten előterjesztett, 28 pontos kiinduló javaslata Ukrajnát területátadásra, a hadsereg méretének korlátozására és a NATO‑csatlakozási törekvések feladására kötelezte volna. Sok ukrán számára ezek a feltételek, a csaknem négy éve zajló, a második világháború óta legsúlyosabb európai fegyveres konfliktus után gyakorlatilag megadásnak tűnnek.

Az eredeti terv állítólag még az amerikai kormányzaton belüli tisztviselőket is meglepte. Két forrás szerint a dokumentumot egy októberi, Miamiban tartott találkozón állították össze, amelyen részt vett Steve Witkoff különmegbízott, Trump veje, Jared Kushner, valamint Kirill Dmitrijev, az Egyesült Államok szankciói alatt álló orosz küldött.

Demokrata törvényhozók lényegében orosz kívánságlistának nevezték a javaslatot.

Rubio ezzel szemben ragaszkodott ahhoz, hogy Washington készítette a tervet, a háború mindkét oldalának bevonásával. Európai szövetségesek közölték, hogy az eredeti javaslat kidolgozásába nem vonták be őket, és vasárnap ellentervezetet tettek közzé. Ez csökkentené az ukrán területi engedmények mértékét, és az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtott, NATO‑szerű biztonsági garanciát is tartalmazna arra az esetre, ha támadás érné.