Nyaralás volt az ukrán drónkezelők élete - de aztán jött a Rubikon

„A semmiből jelent meg. Alig ugrottunk ki, eltalálta a járművünket, és mindent lángba borított. Amikor észrevettük a drónt, már késő volt, nem tudtuk lelőni. Amint elrohantunk, nekicsapódott a pick-upnak, és megsemmisítette az összes drónunkat és lőszerünket”. Így emlékezett vissza egy ukrán drónegység katonája a Forbesnak arra, amikor összetalálkozott az ukrán drónkezelők rémével, a Rubikonnal.



Az orosz hadsereg által kiadott ismeretlen keltezésű fotó, ami feltehetően a Rubikon egyik tagját ábrázolja (forrás: Rubikon / Lenta.ru)

A tavaly augusztusban létrehozott elit orosz drónközpont, ahol a legjobb drónkezelőket gyűjtötték össze, kevesebb mint egy év alatt az ukrán hadsereg legrettegettebb ellenfele lett. Amellett, hogy nagy szerepet játszott az ukránok által elfoglalt kurszki területek visszafoglalásában, és az ukrán utánpótlás megbénításával pokollá tette a donyecki frontvonalat, külön hangsúlyt fektet az ukrán drónkezelők levadászására, akik eddig relatív biztonságban tudták támadni az orosz erőket.

A Rubikont Andrej Belouszov védelmi miniszter három hónappal azután indította el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kinevezte a posztra, azt várva tőle, hogy nyitottabb legyen „az innovációra és az összetettebb gondolatokra”. Az egyik első lépése volt a különleges drónegység létrehozása.

Egy hatékony kutatóközpontot hozott létre, ahol a dróngyártókkal szorosan együttműködő mérnökök új dróntechnológiákat fejlesztenek, folyamatosan új taktikákat dolgoznak ki, és pilótákat képeznek. „Az ukrán erők azt mondják, észrevehető a minőségi változás, miután a drónkezelők rubikonos kiképzésen esnek át” – mondta Rob Lee amerikai védelmi szakértő a Financial Timesnak.

Az új egység fél évvel később mutatta meg, hogy mit is tud. A kurszki területeken vetették be őket az oda betört ukrán egységek kiűzésére. Ott használták először az optikai kábelekkel irányított, és ezzel az elektronikai zavarást kikerülő drónokat, aminek kikísérletezésében a Rubikonnak nagyon komoly szerepe volt. Jelentős szerepet játszottak abban, hogy utánpótlási vonalaik megsemmisítésével sikerült kiűzni az ukránokat a kurszki régióból, mondta a Telexnek Jójárt Krisztián biztonságpolitikai szakértő. „Oroszországnak több erős drónegysége volt Kurszkban, de a Rubikon volt a fő erő”, ami miatt az ukránok nem tudták megfelelően ellátni a csapataikat, mondta a Radio Free Europe orosz adásának Rob Lee.

A sikeres kurszki bevetés után a Rubikon folyamatos növekedésnek indult: tavasszal még nagyjából ezer tagja lehetett, és ez mostanra már 5-6 ezerre nőtt, és a központban végzett munkának köszönhetően Oroszország szép lassan elkezdte behozni lemaradását a drónháborúban. Amellett, hogy a Rubikon moszkvai képzőközpontja ontja magából a drónkezelőket, olyan drónirányító rendszereket rendszeresítettek, amik képesek megkerülni az ukrán elektronikai zavarást, és nagy mennyiségben képesek gyártani a legjobban bevált drónmodelleket, írta az Euromaidan.

Az látszik ebből, hogy az oroszok nagyon metodikusan vonták le a tapasztalatokat, és bár lassabban tanulnak, nem szégyellnek átvenni az ukránoktól jól bevált megoldásokat, és utána az ukránoknál jóval hatékonyabban tudják azt alkalmazni az egész hadseregen belül, mondta Jójárt Krisztián.

A Rubikon Oroszország legjobb technológiai egysége lett, „briliáns vezetéssel, a legjobb emberekkel”, írta Maria Berlinszka, az ukrán légi felderítést támogató központ vezetője, hozzátéve, hogy „aki ismeri a Rubikont, egy dologban egyetért: nagyon hatékony”. Nagy jelentősége volt a Rubikonnak abban, hogy előre tudtak törni az orosz egységek a keleti fronton, mondta Jójárt Krisztián. „Ők a legjobbak” – mondta Kirilo Veres ukrán alezredes, drónparancsnok, hozzátéve, hogy nem irigyli azokat az ukrán drónegységeket, akik olyan helyeken harcolnak, ahol a Rubikon egységei megjelennek.

„Minden megváltozott, amikor megérkeztek” – mondta júniusban a New York Timesnak egy amerikai mentőápoló, aki a Donyeckben segíti az ukránokat. „A legnagyobb problémánk a Rubikon” – mondta a Financial Timesnak Artem Kariakin, az egy éve ostromolt, és harapófogóba került Pokrovszk városa közelében harcoló ukrán katona. „Ha nem lennének ennyire jó drónkezelőik, a gyalogságuk nem lenne képes bejutni a városba” – tette hozzá.

A Rubikon a Kurszkban már bevált taktikát kezdte el alkalmazni Donyeckben is: főleg az ukrán logisztikát kezdték el támadni, az utánpótlási útvonalakat, a rádió nélküli összeköttetéseket, az elektronikai harceszközöket és az ukrán drónokat. És csak nagyon kis mértékben támadják magukat az ukrán katonákat, mondta Jójárt Krisztián.

Pokrovszknál a probléma, hogy nem tudják ellátni rendesen, mert az utánpótlásra használt bekötő utakat az orosz drónok használhatatlanná teszik, ami ellen úgy próbálnak védekezni az ukránok, hogy több kilométeres szakaszokat fednek be drónellenes hálókkal, mert azok nélkül tarthatatlan volt az egységek utánpótlása, magyarázta a szakértő.



Drónellenes hálóval védett út Pokrovszk környékén 2025. november 11-én (fotó: Dmytro Smolienko / Ukrinform / NurPhoto)

„A fő céljuk a kifárasztásunk és a logisztika elvágása a Donyeckben” – mondta az ukrán hadsereg egyik sajtótisztje a Wall Street Journalnak. Olyan, mint egy középkori ostrom modern verziója, ahogy minden utat drónokkal támadnak, tette hozzá. „Pokrovszknál láthattuk először, milyen egy széles körű drónháború városi környezetben” – mondta a Foreign Policynek Kateryna Stepanenko, az Institute for the Study of War védelmi kutatóintézet vezetője.

A frontvonal 15 kilométeres közelében szinte lehetetlen járművekkel közlekedni, írta november közepén megjelent elemzésében Mick Ryan, a Center for Strategic and International Studies (CSIS) védelmi intézet kutatója. Korábban csak két-három kilométeres távolságon belül voltak képesek támadni, de „most 10-20 percenként támadnak 15 kilométernyire a frontvonaltól”, mondta a New York Timesnak egy pilótanélküli járműveket irányító ukrán egység parancsnoka. „Azon a 15 kilométeren belül minden megsemmisül” – tette hozzá. Egy drónmérnök a Wall Street Journalnek elmondta, hogy amikor a Rubikon elkezdte támadni az utakat Kosztyantinyivka körül, egy éjszaka alatt 14 ukrán járművet lőttek ki.

Az utánpótlási vonalak támadása mellett leginkább ukrán drónoperátorok kiiktatására feküdtek rá nagy mértékben a Rubikonnál, nagyon nagy veszélyt jelentenek rájuk – mondta a Telexnek Jójárt Krisztián. Moszkva az ukrán drónegységeket tartja a legnagyobb veszélynek, annyira, hogy az orosz tüzérség már többször támadja a dróncsapatokat, mint az ukrán gyalogságot, mondta a Foreign Policynek Rob Lee.

Az ukrán drónkezelők legnagyobb ellensége azonban a Rubikon lett, ami február óta szisztematikusan támadja őket messze a frontvonalak mögött. Egy helyen egy ukrán dandár azt jelentette, hogy hét alatt a drónkezelőiknek 70 százalékát elveszítette, mondta Lee a Radio Free Europe-nak.

Mielőtt a Rubikon megjelent, „szinte nyaralás volt a számunkra”, mondta a Financial Timesnak egy ukrán drónkezelő. A Zoommer hívójelű katona szerint az oroszoknak olyan sok emberük van, hogy napi 24 órát tudnak dolgozni heti hét nap, és ötóránként le tudják váltani a csapataikat, akik így tudnak aludni.

A bunkerekből és rejtekhelyekről harcoló ukrán drónpilótákat a Rubikon felderítő egységei antennák után kutatva keresik, mondta a Financial Timesnak egy ukrán katona. Emellett a száloptikás kábelek visszakövetése vezeti nyomra az oroszokat, vagy elektronikai hírszerzéssel találják meg őket, hiszen az elektronikai hadviselési eszközök nem csak zavarásra alkalmasak, hanem arra is, hogy lokalizálják, honnan jön a jel, mondta Jójárt Krisztián. Az utánpótlás követésével is le tudják leplezni, hogy hol vannak az ukrán drónkezelők.

A Financial Times cikke szerint az ukrán drónkezelők elkezdtek elővigyázatosabbak lenni, és a rutinjaik, támadási pozíciójuk és adóvevójük váltogatásával, valamint jobb álcázással igyekeznek megakadályozni, hogy megtalálják őket. „Maradj csendben, rejtsd el a pozíciódat, és ne mozogj, ha nem szükséges. Ha van húsz szabad perced, ne sétálj egyet, hiába tesz jót az egészségednek. Nagyon rossz ötlet. Inkább maradj az árkodban, és pörgesd az Instagramot” – mondta az egyik új aranyszabályt az FT-nek egy ukrán drónkezelő.

Jójárt Krisztián szerint az ukrán oldalon a legfontosabb az, ha ők is az orosz drónoperátoroknak tudnak utánamenni, hiszen az a legértékesebb: a drónokból rengeteget lehet gyártani, de a jól kiképzett kezelőket már nagyon nehéz pótolni. A Financial Timesnak nyilatkozó ukrán drónkezelő dandárja a lap cikke szerint már létre is hozott egy drónellenes egységet, aminek fő feladata az orosz drónkezelők támadása, de erről a lap által megkérdezett ukrán katonai szóvivő részleteket már nem árult el.

(Telex)