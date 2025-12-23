Háború :: 2025. december 23. 18:25 ::

A kijevi vezérkar elismerte az ukrán csapatok kivonását Sziverszkből

A kijevi vezérkar kedden elismerte az ukrán csapatok kivonását a donyecki régióban fekvő Sziverszk frontvárosból, amelynek bevételét december 11-én jelentette be Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök.

A hadvezetés keddi Facebook-közleménye szerint a csapatkivonást a katonák életének és a csapatok harcerejének megóvása végett rendelték el. Hangsúlyozták, hogy mindamellett súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek.

"A támadók előre tudtak törni jelentős számbeli fölényüknek és a kisebb rohamcsapatok nehéz időjárási körülmények között kifejtett folyamatos nyomásának köszönhetően" - áll a közleményben.

A háború kitörése előtt mintegy 10 ezer lakosú város környékén továbbra is súlyos harcok folynak.

(MTI)