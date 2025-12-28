Háború, Külföld :: 2025. december 28. 10:37 ::

A DTEK ukrán energiaszolgáltató szerint 750 ezer kijevi háztartásban helyreállították az áramellátást

Ukrajna vezető magán energiaellátója, a DTEK vasárnap bejelentette, hogy mintegy 750 ezer kijevi háztartásban helyreállította az áramellátást, egy nappal azután, hogy egy orosz légitámadás miatt kényszerű áramszünetet rendeltek el.

A szombat kora reggeli rakétás és drónos támadás két ember életét követelte, és több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül az ukrán fővárosban és környékén.

A DTEK közleményében azt írta, hogy Kijevben, a Dnyeper folyó jobb partján a fogyasztók visszatértek a tervezett áramszünetekhez, a helyzet azonban "súlyosabb" a folyó bal partján, ahol vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben.

(MTI)