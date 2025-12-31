Háború, Külföld :: 2025. december 31. 15:54 ::

Öt frontszakaszról számolt be előretörésről az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a Harkiv megyei Kupjanszknál az orosz hadsereg megakadályozott három, a városba való betörést célzó ukrán támadási kísérletet Blahodativka és Nyedcsvolodivka település felől. A hadijelentés szerint mintegy 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, katonai célokra használt energetikai létesítményt, valamint üzemanyag-, lőszer-, anyagi-műszaki raktárakat, 14 páncélozott harcjárművet, egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró löveget, továbbá 371 repülőgép típusú drónt.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, aki szerdán az Észak csapatcsoportosításnál tartott szemlét, közölte, hogy az orosz fél az elmúlt egy hónap alatt több mint 700 négyzetkilométernyi területet foglalt el és ezzel az eddigi legmagasabb támadási sebességet érte el. Hozzátette, hogy a határ menti "biztonsági sáv" létrehozása keretében az orosz erők összesen mintegy 950 négyzetkilométert és 32 települést vettek ellenőrzésük alá: 14-et a harkivi, 18-at pedig a szumi régióban. A legnagyobb közülük Vovcsanszk város.

"Az Oroszoroszországi Föderáció elnöke feladatként adta adott a jövő évre, hogy folytassák a biztonsági övezet bővítését annak érdekében, hogy biztosítsák Belgorod és Kurszk megye lakosainak békés életét" - hangoztatta Gerszimov.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)