Háború :: 2026. június 26. 12:17 ::

Eszük ágában sincs a zsidóknak leállni Libanonban

Az izraeli hadsereg megölte a Hezbollah libanoni síita mozgalom hat fegyveresét Dél-Libanonban a csütörtöki harci cselekmények során, amelyek a tűzszünet ellenére is folytatódtak – jelentette az izraeli média péntek reggel.

Az izraeli katonák Dél-Libanonban, Zútar as-Sarkíja térségében öt Hezbollah-fegyverest azonosítottak, majd megöltek. Egy másik incidensben, szintén Dél-Libanonban, az Ali Táher-hegygerinc térségében, Járún közelében, a biztonsági övezetet jelölő úgynevezett "sárga vonalon" belül egy "terrorista" gránátot dobott egy izraeli egységre. A támadásban egy tiszt közepesen súlyosan, további három katona könnyebben megsérült. A katonák viszonozták a tüzet, a légierő támogatásával pedig megölték a támadót.

Az izraeli hadsereg szóvivőjének csütörtök esti közlése szerint a Hezbollah fegyveresei "megközelítették" az izraeli katonákat a biztonsági övezetben, és "közvetlen veszélyt jelentettek rájuk".

"Csapataink az Ali Táher-hegygerinc térségében tevékenykednek, és nem engedik, hogy a Hezbollah terroristái elhagyják a föld alatti létesítményeket vagy mozogjanak a térségben. A katonaság nem fogja megengedni, hogy a Hezbollah terrorszervezet veszélyeztesse Izrael polgárait vagy katonáit, és továbbra is fellép minden közvetlen fenyegetés felszámolása érdekében" – hangsúlyozta a katonai közlemény.

Az izraeli hadsereg eközben folytatja a Hezbollah föld alatti alagútrendszerében tartózkodó tucatnyi fegyveres bekerítését. Az izraeli erők ostrom alatt tartják az Ali Táher-hegygerinc térségét, ahol a Hezbollah harcosai bunkerekben és föld alatti alagutakban rekedtek.

"Rendkívül robbanásveszélyes és komoly kockázatokat rejtő helyzetről van szó, a katonák gyakorlatilag közvetlenül a terroristák feje fölött tevékenykednek" – fogalmazott közleményében az izraeli haderő.

(MTI nyomán)